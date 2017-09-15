Общество

вчера, 17:17

Липецк в бандитские девяностые описал ветеран спецслужб

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#Липецкая братва #криминал
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Липецк в бандитские девяностые описал ветеран спецслужб

«Липецкая братва» против липчан» - так называется  новая книга подполковника госбезопасности Юрия Бойкова. 

Она написана к столетнему юбилею органов ВЧК-КГБ-ФСБ, который отмечается в декабре нынешнего года. В художественно-документальной форме автор рассказывает о борьбе силовых структур Липецка с организованной преступностью в нашем городе на стыке веков: девяностые-двухтысячные годы.

Сегодня, 14 сентября,  на историческом факультете педагогического университета состоялась презентация книги. Юрий Бойков выпускник факультета.  Книга, написанная на основе документально подтвержденных фактов, богато иллюстрированная уникальными фотографиями, в том числе и лидеров ОПГ, факсимиле их переписке в зоне, вызвала  большой интерес студентов четвертого курса и всех присутствующих в зале. Здесь же была организованна продажа книги с автографом автора. 

41 3252
#Липецкая братва #криминал
4

Комментарии (41)

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Петр

вчера, 22:25
Организованная преступность это ерунда. Главное - недвижимость, акции.
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костыль

вчера, 22:22
а.у.е
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Гость

вчера, 21:31
Если в этой книге не написано кто в итоге стал владельцем Торнадо, значит это опять развод лохов на деньги. Вроде бы ранее хозяина Т убили
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вы еще покупаете бумажные книги?

вчера, 21:10
где можно скачать?!
ответить

Михаил Викторович

вчера, 21:02
Где можно купить
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Гостья

вчера, 20:54
В 36 можно купить
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Борис

вчера, 20:30
Tt, Тебя жаль не добили.
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1990

вчера, 20:25
А никуда мы не делись, просто постарели. Нам в девяностые было по 30,40 лет, а сейчас по 50,60 лет. Мы все при власти. ,
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Поговорки и прибаутки

вчера, 19:57
Бывалый,на хлеб не намажешь.Не всем же в авторитетах ходить,как ты.
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22

вчера, 19:56
В те времена они и были самые беспредельщики,ОПГ и не снились такие возможности.
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