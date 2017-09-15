Липецк в бандитские девяностые описал ветеран спецслужб

«Липецкая братва» против липчан» - так называется новая книга подполковника госбезопасности Юрия Бойкова.

Она написана к столетнему юбилею органов ВЧК-КГБ-ФСБ, который отмечается в декабре нынешнего года. В художественно-документальной форме автор рассказывает о борьбе силовых структур Липецка с организованной преступностью в нашем городе на стыке веков: девяностые-двухтысячные годы.

Сегодня, 14 сентября, на историческом факультете педагогического университета состоялась презентация книги. Юрий Бойков выпускник факультета. Книга, написанная на основе документально подтвержденных фактов, богато иллюстрированная уникальными фотографиями, в том числе и лидеров ОПГ, факсимиле их переписке в зоне, вызвала большой интерес студентов четвертого курса и всех присутствующих в зале. Здесь же была организованна продажа книги с автографом автора.