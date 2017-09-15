Липчане хотят видеть в городе больше зелени

Более 56% липчан, принявших участие в опросе интерактивного проекта «Открытый Липецк» по теме зеленого оформления города высказались за увеличение числа парков и скверов.

Участникам проекта предлагалось выбрать вид зеленых насаждений, которых в областном центре должно стать больше. Деревьям отдали предпочтение 22% респондентов, цветочным композициям – 10,2%, газонам – 8,3%, кустарникам – 6,2% Вместе с тем большинство жителей проголосовало за увеличение количества всех видов растений(53,3%).

Самым популярным деревом, которое хотят видеть липчане на улицах города, предсказуемо стала липа(66,8%), чуть меньше голосов собрала береза (57,9%), туи, клены и ели получили почти одинаковое количество (48,8 %, 47, 4 %, 46,9% соответственно), за ними следуют ивы и рябины (31,5% и 33%). Меньше всего голосов набрали тополя (10,8%).

В дополнительном озеленении, по мнению горожан, нуждаются новые микрорайоны (50,7%) и центральные улицы (31,5%).

Недостаточным считают липчане первоначальное озеленение в строящихся районах (77,5%). Однако за то, что дальнейшее благоустройство их территорий должны взять на себя собственники жилья и управляющие компании, проголосовало лишь 22,5%.

Принять участие в работах по озеленению улиц и дворов города готовы 51,9% жителей, остальные не находят такой возможности.

Необходимым продолжение работы по цветочному оформлению областного центра считают 85% респондентов.

Как сообщил директор муниципального «Зеленхоза» Александр Кулаков, мнение участников электронного референдума будет учтено в планах работы предприятия.

Липа была и останется традиционным для Липецка деревом. Уже сегодня в питомнике «Зеленхоза» на доращивании находятся более 2 тысяч саженцев для дальнейшей высадки на улицах города. Кроме прочего выбор этой породы обусловлен хорошей приживаемостью липы в наших климатических условиях. Вторым по выносливости считается клен, чего, к сожалению нельзя сказать о чувствительной к погодным катаклизмам березе. Молодые ивы, рябины, хвойные виды появятся в парках и скверах. Нынешней осенью группы цветущих кустарников будут высажены на улице Космонавтов. Кстати, не забыты и тополя. Как утверждают специалисты, именно они вырабатывают наибольшее количество кислорода. На смену пушащим, а потому не слишком любимым липчанами деревьям, придут иные разновидности тополя. Часть молодых саженцев заменит старые и аварийные деревья, которые планомерно убираются с улиц города. Кроме того, кроны значительной части взрослых зеленых насаждений подвергают формовочной обрезке, что придает им более эстетичный вид.

Вырастут площади городских цветников. В 2017 году по поручению главы Липецка Сергея Иванова они с 15 тыс. кв. метров были увеличены до 18 тысяч, а в следующем году будут доведены до 20 тысяч.

Развивать планируется рекреационные зоны. Приводятся в порядок действующие парки города – Нижний, Верхний, Победы, Металлургов, Сокольский, Быханов сад. Постепенно будет обустраиваться новый парк «Молодежный» на юго-западе Липецка. Заложен и прирастает деревьями и кустарниками парк Авиаторов рядом с микрорайоном «Елецкий».

Одним из приоритетных направлений становится благоустройство существующих и организация новых скверов, которые являются самыми приближенными к жилым кварталам зелеными островками для отдыха липчан.