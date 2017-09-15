Спорт

вчера, 16:56

Липчанин выиграл чемпионат России по мотокроссу

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#Мотокросс #Александр Ефимов
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Липчанин выиграл чемпионат России по мотокроссу

О том, как в спорте работает "импортозамещение".

Липчанин Александр Ефимов стал чемпионом России по мотокроссу-2017.

Чемпионат страны в этом году состоял всего из двух этапов, которые прошли с разницей в один день сначала в Камышлове, а затем по соседству – в Каменске-Уральском (оба Свердловская область). В обоих городах состоялись по три заезда в зачет чемпионата. Участники гонок отметили, что соревнования прошли в непростых погодных условиях: в первый день палило жаркое солнце, а во второй – бушевал ливень.

26-летнему Ефимову в гонках мотоциклов с объемом двигателя до 125 пришлось нелегко. В первом заезде Камышлове он пришел к финишу лишь 4-м, затем дважды был 2-м. В Каменске-Уральском, несмотря на дождь, Ефимов сразу вырвался вперед и закончил гонку первым. В следующем заезде он повторил свой успех – вновь 1-е место. В заключительном заезде Ефимов пришел к финишу 3-м, чего хватило, чтобы оформить итоговую победу в чемпионате.

Всего в гонках мотоциклов до 125 кубических сантиметров принимали участие 23 спортсмена, при этом только Ефимову удалось в общем зачете опередить местных гонщиков. Второе и третье места заняли соответственно Тимур Муратов и Василий Несытых (оба из Каменска-Уральского).

Как рассказал GOROD48 отец и тренер спортсмена Александр Ефимов-старший, свою роль в успехе сыграл и новый мотоцикл шведской марки «Husqvarna», который липчанину бесплатно выдало в марте этого года ДСААФ России, как члену сборной страны.

В другом классе мотоциклов – с объемом двигателя 250 кубических сантиметров чемпионом страны стал знаменитый Александр Тонков из Челябинска. К слову, «бронзовый» призер в этом классе Евгений Михайлов из Краснодара сразу после чемпионата России отправился на соревнования в Англию.

- Нам поездка на Британские острова «не грозит», - рассмеялся Ефимов-старший, - Хотя Александр тоже член сборной страны. Но основное бремя расходов на поездку и выступление все равно ложится а команду спортсмена. Но у нас деньги на этот сезон закончились.

Отметим, что в нынешнем году администрация Липецкой области выделила на подготовку Александра Ефимова 1 миллион рублей, 600 тысяч из которых ушли на покупку тренировочного мотоцикла. Эта поддержка помогла Александру в начале года выступить в чемпионате мира.

Фото Андрея Аверьянова (vk.com).

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#Мотокросс #Александр Ефимов
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Комментарии (8)

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Даааа

вчера, 21:51
Не раз ходил в Липецке на мотокросс. Наши ребята всегда красиво выступают,молодцы!!!
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Рухнул совок

вчера, 20:31
Рухнул мотокросс
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rukalip

вчера, 18:45
ГОРОЖАНИН, но нашему даже чайника не подарят
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ГОРОЖАНИН

вчера, 18:05
Не помню в каком городе по моему в Туле девушка заняла первое место на Европе по боксу местные чиновники ей подарили чайник и пожали руку и все таких примеров очень много.
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ГОРОЖАНИН

вчера, 17:55
Саня молодец . Просто тебе не повезло родился не в то время или не в том городе а может не в той стране ты Санек ты не один такой таких как ты много . Деменьтьева гнать и всю его гопкомпанию и деньги сразу найдуться.
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ЛТЗ

вчера, 17:35
Красава ! Поздравляем !!
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липчанин

вчера, 17:16
Примите наши поздравления по поводу победы. Так держать!!! А поводу денег ,обидно и за федерацию,и за липецкую власть. Один человек бьется, прославляя область.
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гость

вчера, 17:04
печально....... Но может можно где то попросить? написать в министерство спорта?
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