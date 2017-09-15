Крымский мост и «Сила Сибири» оживили металлургию в России

Металлургия в январе–июле стала самой быстрорастущей отраслью в промышленном производстве России. Менее чем за год отрасль продемонстрировала рекордные темпы роста в 11%.

По мнению экспертов, активному развитию металлургической промышленности способствовали сразу два крупных проекта — мост через Керченский пролив и газопровод «Сила Сибири».

По данным заказчиков строительства капитальных объектов, общий объем инвестиций в проект «Сила Сибири» и Крымский мост составил более триллиона рублей (800 и 233 млрд рублей соответственно).

Кроме того, отрасль оживилась за счет благоприятной внешней и внутренней конъюнктуры.

«Положительную роль сыграло весеннее ослабление рубля, сделавшее цены на российский металл более привлекательными на мировом рынке. К тому же снизилась конкуренция», — рассказал «Известиям» независимый эксперт Леонид Хазанов.

Поддержать российскую металлургию в будущем могут новые проекты. В их числе эксперты называют строительство моста с материка на Сахалин, а с последнего — на японский остров Хоккайдо.