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вчера, 16:48

Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей

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Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей

Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, на 1 сентября 2017-го составила 28,93 млрд рублей, таким образом, по подсчетам Национального центра банкротств (НЦБ), этот показатель за последние восемь месяцев текущего года вырос на 87%.

Как рассказали «Известиям» в НЦБ, при пересчете на одного «безнадежного должника» к сентябрю текущего года сумма составила порядка 1,7 млн рублей. В конце 2016 года показатель был на 34% ниже и составлял 1,27 млн рублей.

По данным Объединенного кредитного бюро, потенциальными банкротами на сегодняшний день могут объявить себя 7,1 млн граждан страны, которые не платят по долгам более 90 дней.

Эксперты сходятся во мнении, что признание банкротами задолжавших россиян может отразиться на благосостоянии банков. Наиболее разумным решением, выгодным для кредитной организации, стала бы реструктуризация долга, а не полное списание задолженности.

Напомним, в настоящее время обратиться с заявлением о признании себя банкротом может любой заемщик, сумма долго которого превышает 500 тыс. рублей. Далее суд рассматривает банкротное дело и выносит решение. Сейчас эта процедура предусматривает два варианта развития событий. Первый — реструктуризация долга, при которой, например, увеличивается срок кредитования и снижается размер платежа для того, чтобы заемщик мог своевременно вносить ежемесячные платежи. Второй — полное списание задолженности. Это влечет за собой продажу имущества должника при участии финансового управляющего.

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