Жители Липецка чаще брали кредит на покупку смартфонов

Две трети смартфонов в августе приобретались в рассрочку.

Как сообщили в пресс-службе ритейлера "Евросеть", спрос на покупку смартфонов в Центральном Федеральном округе (исключая Москву и Московскую область) вырос на 18% по сравнению с прошлогодним. При том, только в августе в рассрочку были приобретены 65% смартфонов.

Наибольший рост продаж смартфон в кредит пришёлся на Кострому, где их таким образом приобретали на 37% чаще, Смоленск (+34%), Иваново (+33%), Липецк (+32%) и Ярославль (+31%).

Выросла также средняя цена покупки этого гаджета с привлечением кредитных средств. В среднем в ЦФО смартфоны в рассрочку стали приобретать на 15% дороже (порядка 15 100 рублей). Максимально средний чек вырос в Белгороде (+ 22% до 16 926 рублей), Ярославле (+22% до 15 833 рублей), Тамбове (+20% до 14 863 рублей), Калуге (+18 до 16 567 рублей) и Воронеже (+18% до 14728 рублей).