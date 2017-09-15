Общество

вчера, 16:37

Жители Липецка чаще брали кредит на покупку смартфонов

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#смартфоны #кредит
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Жители Липецка чаще брали кредит на покупку смартфонов

Две трети смартфонов в августе приобретались в рассрочку.

Как сообщили в пресс-службе ритейлера "Евросеть", спрос на покупку смартфонов в Центральном Федеральном округе (исключая Москву и Московскую область) вырос на 18% по сравнению с прошлогодним. При том, только в августе в рассрочку были приобретены 65% смартфонов.

Наибольший рост продаж смартфон в кредит пришёлся на Кострому, где их таким образом приобретали на 37% чаще, Смоленск (+34%), Иваново (+33%), Липецк (+32%) и Ярославль (+31%).

Выросла также средняя цена покупки этого гаджета с привлечением кредитных средств. В среднем в ЦФО смартфоны в рассрочку стали приобретать на 15% дороже (порядка 15 100 рублей). Максимально средний чек вырос в Белгороде (+ 22% до 16 926 рублей), Ярославле (+22% до 15 833 рублей), Тамбове (+20% до 14 863 рублей), Калуге (+18 до 16 567 рублей) и Воронеже (+18% до 14728 рублей). 

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#смартфоны #кредит
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Комментарии (4)

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Смартфон как бусы для попуасов

сегодня, 01:08
Смартфон нужен только для пользования интернетом, а так он нафиг не усрася.
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Огород48

вчера, 18:39
Америкосам показать бы эту стату вот они бы ржали.
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кокс

вчера, 17:09
лучше смартфоны менять по 13 000-15000 тыс каждый год чем этот айфон 8 от 100 000 тыс ужас просто.
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ххх5

вчера, 16:50
Порты дороже денег,буду голодный сидеть,но смартфон в кредит возьму!
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