В липецких школах пройдёт День единых действий

Будет дан старт городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее России!».

15 сентября Днем единых действий будет дан старт городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее России!». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, День единых действий пройдет во всех образовательных учреждениях в форме масштабного флэшмоба, в финале которого будет сложено слово «Россия». Этот формат массового действия был предложен представителями липецкого регионального отделения Российского движения школьников.

Кроме того, 15 сентября стартует конкурс логотипов, который стал традиционным для городских воспитательных акций. Работы будут приниматься до 30 сентября. 10 лучших из них будут размещены на сайте департамента образования администрации города Липецка. Посредством интерактивного голосования будет выбрана работа, которая станет официальным логотипом акции нового учебного года. Координатором конкурса логотипов выступит центр развития творчества «Левобережный».

«Мой выбор – будущее России!» – это тринадцатая по счету городская воспитательная акция. К участию в ней традиционно приглашаются дети, их родители и педагоги. В рамках акции запланировано четыре самостоятельных проекта, объединенных общей целью формирования активной гражданской позиции, поддержки социальной активности участников образовательных отношений: «Будь достоин!», «Кто, если не ты?!», «Наследие», «Читайте! Слушайте! Смотрите!». В каждом проекте будут реализованы конкурсные программы по направлениям РДШ. В течение всей акции запланировано 4 Дня единых действий: 15 сентября - старт акции; 1 мая – «Рисуем Россию», 9 мая – «О героях былых времен», 15-18 мая - финальный. По итогам акции будут награждены наиболее активные участники конкурсных мероприятий.