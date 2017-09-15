Банковские вклады липчан выросли на 3%

Вклады липчан-физических лиц на банковских счетах выросли с начала года почти на 3%.

Как сообщает Центробанк РФ, на 1 августа вклады (депозиты) физических лиц — жителей Липецкой области в кредитных организациях составляли 122 576 млн. рублей: в том числе 112 282 млн. рублей — рублевые вклады, 10 294 млн. рублей в валюте и драгметаллах. По сравнению с 1 января вклады данной категории клиентов выросли на 2,99% (с 119 013 млн. рублей) — за счет роста рублевых депозитов, тогда как средства на валютных и металлических счетах уменьшились.

В целом по России вклады физических лиц в кредитных организациях выросли на 2,7%. При том, россияне предпочитали хранить деньги на рублевых вкладах, суммы валютных и металлических депозитов также уменьшились, сообщается в отчете Центробанка РФ.