В России
16 минут назад
Свершилось: Поклонская и Учитель встретились
Место встречи — тайна.
Агентство ТАСС опубликовало в Facebook фотографию со встречи режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Когда и где была сделана фотография, агентство не уточнило.
Наталья Поклонская рассказала РБК о фотографии с режиссером Учителем, которая была опубликована ТАСС. Она заявила, что фото было сделано 12 июня, в День России. При этом в ТАСС РБК заявили о том, что снимок «сентябрьский».
- Мы общались по поводу фильма [«Матильда»]. Алексей Ефимович был инициатором подойти ко мне. Руководитель театра [Наций] Евгения Миронова в Петербурге спросила, можно ли Алексею Ефимовичу познакомиться. Я сказала: «Подходите, знакомьтесь». Он предложил посмотреть фильм. Я сказала, что смотреть не буду и попросила его показать фильм специалистам, экспертам для того, чтобы подготовить обоснованный ответ и разобраться по существу тех претензий, который озвучивались, чтобы не было недоразумений, на что он категорически ответил отказом, — рассказала депутат.
Напомним, фильм "Матильда", снятый режиссером Алексеем Учителем, рассказывает о жизни балерины Матильды Кшесинской и ее отношениях с будущим императором Николаем II. Премьера состоится в октябре. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ранее обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить киноленту.
Наталья Поклонская рассказала РБК о фотографии с режиссером Учителем, которая была опубликована ТАСС. Она заявила, что фото было сделано 12 июня, в День России. При этом в ТАСС РБК заявили о том, что снимок «сентябрьский».
- Мы общались по поводу фильма [«Матильда»]. Алексей Ефимович был инициатором подойти ко мне. Руководитель театра [Наций] Евгения Миронова в Петербурге спросила, можно ли Алексею Ефимовичу познакомиться. Я сказала: «Подходите, знакомьтесь». Он предложил посмотреть фильм. Я сказала, что смотреть не буду и попросила его показать фильм специалистам, экспертам для того, чтобы подготовить обоснованный ответ и разобраться по существу тех претензий, который озвучивались, чтобы не было недоразумений, на что он категорически ответил отказом, — рассказала депутат.
Напомним, фильм "Матильда", снятый режиссером Алексеем Учителем, рассказывает о жизни балерины Матильды Кшесинской и ее отношениях с будущим императором Николаем II. Премьера состоится в октябре. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ранее обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить киноленту.