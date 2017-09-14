Общество

24 минуты назад

Ресурс музыкальных школ Липецка исчерпан

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#образование
Ресурс музыкальных школ Липецка исчерпан

На комиссии по образованию, культуре и спорту и делам молодежи Липецкого горсовета обсудили проблемы дополнительного образования.

В прошлом году на капитальный 14 учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры Липецка было выделено всего 630 тысяч рублей и 130 миллионов - на укрепление материально-технической базы. На комиссии Липецкого горсовета решили попросить администрацию города увеличить финансирование организаций дополнительного образования. Учреждения допобразования в прошлом году посещали более 7,5 тысячи детей - это 15,2% от всех липецких школьников. Рост числа учащихся происходит, в основном, за реализации программ на платной основе. Ресурсы музыкальных школ исчерпаны по причине отсутствия учебных площадей. В плачевном состоянии фасад музыкальной школы 4 на Соколе, цокольный этаж собираются законсервировать. Опыт открытия филиала учреждения допобразования - музыкальной школы номер 7 на базе общеобразовательно школы номер 47 оказался не очень удачным. В филиале во вторую смену занимаются 250 детей. Но постоянно возникает конфликт интересов. В связи с переходом на односменный режим в общеобразовательных учреждениях сейчас нехватка площадей.
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#образование

Комментарии (1)

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Кто писал статью?

2 минуты назад
В каждом предложении слово "проглочено"(((
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