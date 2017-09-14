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26 минут назад
Парк «Зарядье» подсчитывает убытки от гостей
Посетители унесли 10 000 растений.
В парке "Зарядье" в центре Москвы за три дня с момента открытия посетители уничтожили около десяти тысяч растений, в том числе занесенные в Красную книгу. Также вандалы повредили стеклянный купол и окно медиацентра, сообщает РИА Новости.
Парк открыт для всех желающих с понедельника. Поток посетителей настолько велик, что не получается уследить за всеми нарушителями с помощью видеокамер. За это время люди успели вытоптать лужайки. В зоне северного ландшафта уничтожено 30% зеленого покрова. Некоторые даже уносят растения с собой. Для восстановления парка потребуется собирать растения по питомникам, всего около 10 тысяч, и частично заменить грунт.
Ландшафтный парк "Зарядье" открылся на прошлых выходных в День города в Москве на месте снесенной гостиницы "Россия". В нем организованы четыре ландшафтные зоны России: тундра, степь, лес и болото. В разных частях парка создан искусственный микроклимат — с помощью регуляции температуры, управления ветром, имитации естественного света.Итоговая стоимость строительства, которое длилось 2,5 года, составила 14 миллиардов рублей.
Парк открыт для всех желающих с понедельника. Поток посетителей настолько велик, что не получается уследить за всеми нарушителями с помощью видеокамер. За это время люди успели вытоптать лужайки. В зоне северного ландшафта уничтожено 30% зеленого покрова. Некоторые даже уносят растения с собой. Для восстановления парка потребуется собирать растения по питомникам, всего около 10 тысяч, и частично заменить грунт.
Ландшафтный парк "Зарядье" открылся на прошлых выходных в День города в Москве на месте снесенной гостиницы "Россия". В нем организованы четыре ландшафтные зоны России: тундра, степь, лес и болото. В разных частях парка создан искусственный микроклимат — с помощью регуляции температуры, управления ветром, имитации естественного света.Итоговая стоимость строительства, которое длилось 2,5 года, составила 14 миллиардов рублей.