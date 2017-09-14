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48 минут назад

На НЛМК заменят энергооборудование

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#металлургия
На НЛМК заменят энергооборудование

Новолипецкий металлургический комбинат, основное предприятие международной Группы НЛМК, приступил к проекту установки нового кислородного компрессора взамен выработавшего свой ресурс агрегата. 

Запуск нового оборудования повысит надежность снабжения конвертерных цехов кислородом высокого давления, необходимого при выплавке стали.

Мощность нового компрессора составит 12,5 тыс. м3. Современные материалы, которые будут использоваться при его производстве, обеспечат высокие эксплуатационные характеристики. В частности, удельное электропотребление агрегата будет на 33% меньше, чем у предшественника.

Монтаж нового компрессора запланирован на четвертый квартал 2018 года, пуск - на конец 2019 года. Это третий из четырех компрессоров, которые подлежат замене в рамках программы внедрения ресурсосберегающего оборудования. До 2022 года заменят еще один аналогичный агрегат.

В настоящее время потребности сталеплавильного производства Липецкой площадки обеспечивают 11 кислородных компрессоров общей мощностью 195 тыс. м3 в час, сообщает пресс-служба НЛМК.

209
#металлургия

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