В Липецкую область приходит комфортная прохладная погода

15 сентября с приближением к Липецкой области холодного фронта во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь с грозой.

С падением атмосферного давления усилится юго-западный ветер, воздух прогреется до 27 градусов тепла, В последующие двое суток станет прохладнее на 4-5 градусов, под влиянием антициклона ожидается комфортная погода, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-18 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 сентября в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью 9-14 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра поднимется до 22-27 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем 24-26 тепла.

День 14 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 1 градус мороза.