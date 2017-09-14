Липецкие дома пока не готовы к предстоящему отопительному сезону



Члены Общественного совета при председателе городского Совета депутатов проверили несколько домов на готовность к отопительному сезону. Общественники проехали по трем адресам, жители которых чаще всего жалуются на высокие платежи за отопление.



По словам жильцов дома №7 по улице Пушкина, уже много лет здание перетапливается. Сумма в платежках растет. Прошлой зимой только за отопление люди платили по 5-6 тысяч рублей в месяц.

Перед тем, как войти в подвал, где находится элеваторный узел, представитель местной управляющей компании Артем Федосов отчитался, что приборы учета в исправности. Дом, по его словам, получает тепло в нужном объеме. После осмотра оборудования у общественников возникло много вопросов.

- Жители дома жалуются на слишком горячие батареи, покажите, как вы регулируете оборудование, что бы температура в квартирах была адекватна температуре за окном? - поинтересовалась депутат Людмила Яськова.

- Я не могу этого сделать, запрещено по нормативному акту, - сказал представитель управляющей компании.

В доме №19-а по проспекту Победы коммунальщики не смогли сказать, какой температуры идет вода в батареи липчанам. А в помещении, где проходят коммуникации, оказалось два элеваторных узла. Первый – обслуживает потребности самих жильцов, и здесь также происходит «перетоп». Второй – работает на магазины, которые расположены на первом этаже дома. При этом его регулируют сами предприниматели.

Объезд завершился на улице Московская. В доме №85 общественники заметили незаконно установленную «проглушку» в самом элеваторном узле. Из-за этого в квартирах слишком жарко.

По словам представителя компании «Квадра» Алексея Пшеничникова, который также входит в Общественный совет, проблемы в этих домах такие же, как и во всем жилом фонде Липецка.

- Я не видел ни одного жилого дома в этом городе, в котором был бы выполнен весь комплекс мероприятий, которые предусматривают Постановления Правительства, приказы, Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Потому люди продолжают переплачивать за тепло, «жариться» или, наоборот, мерзнуть, - поделился Алексей Пшеничников.

Общественники обратили внимание и на общее состояние подвалов в домах. Спуститься в них порой крайне опасно. В помещениях не хватает света, они опутаны проводами, и трубы не изолированы, как должно быть.

По итогам объезда проверяющие сделали вывод, что липецкие дома к предстоящему отопительному сезону не готовы и приемка осуществляется формально.

- Печальную картину мы увидели: ненастроенные элеваторные узлы, непромытые трубы, проглушки.Отсутствуют мероприятия по энергосбережению. Это говорит о том, что в обслуживающих организациях нет квалифицированных специалистов - теплотехников. По какому принципу их набирают на работу - неизвестно. Но ясно одно – эти специалисты не справляются со своей работой, из-за чего страдают тысячи липчан. Областной учебно-курсовой комбинат готов повысить их квалификацию, - поделился своими впечатлениями первый вице-спикер горсовета Фёдор Жигаров.

Общественники обещали снова вернуться в эти дома, когда начнется отопительный сезон, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов.