Последствия ДТП на трассе «Липецк-Тамбов» попали на видео



Проезжающий мимо водитель снял завалившийся грузовик.



Липчанин Александр Соловьев стал очевидцем ДТП на трассе «Липецк-Тамбов», произошедшем два дня назад. Мужчина снял опрокинутый на бок грузовик и выложил видео в сеть.

Напомним, что 12 сентября на 383-м километре автодороги «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» 47-летний липчанин не справился с управлением грузовиком «ИВЕКО» и машина опрокинулась. При этом грузовик наехал на стоявший на правой обочине по ходу движения полуприцеп «MAN TGA».

В результате ДТП водитель «ИВЕКО» с различными ушибами был доставлен во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.



