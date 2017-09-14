Происшествия

сегодня, 12:15

Последствия ДТП на трассе «Липецк-Тамбов» попали на видео

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#авария #ДТП
Последствия ДТП на трассе «Липецк-Тамбов» попали на видео


Проезжающий мимо водитель снял завалившийся грузовик.

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Липчанин Александр Соловьев стал очевидцем ДТП на трассе «Липецк-Тамбов», произошедшем два дня назад. Мужчина снял опрокинутый на бок грузовик и выложил видео в сеть.

Напомним, что 12 сентября на 383-м километре автодороги «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» 47-летний липчанин не справился с управлением грузовиком «ИВЕКО» и машина опрокинулась. При этом грузовик наехал на стоявший на правой обочине по ходу движения полуприцеп «MAN TGA».

В результате ДТП водитель «ИВЕКО» с различными ушибами был доставлен во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.


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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Маркус

сегодня, 13:08
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok
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