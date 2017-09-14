Следственный комитет заинтересовался пропажей девушки-подростка

СУ СК РФ по Липецкой области начал доследственную проверку.

Следственное управление следственного комитета России по Липецкой области начало доследственную проверку по факту пропажи 16-летней Юлии Виноградовой, сообщили в пресс-службе ведомства.



Напомним, что 6 сентября Юлия Виноградова ушла из дома из дома по улице Загородная и не вернулась. Девушка Юля была одета в синюю короткую куртку, черные джинсы, черные кросовки, свитер белый в голубой цветочек. Первокурсница техникума пошла вместе со своим парнем гулять с собакой породы джек рассел терьер (как в фильме "Маска"). Ребята были на машине ВАЗ 2110 (Госномер Е 951 ОС 48) темно-зеленого цвета. По последним данным, их автомобиль 8 сентября был замечен на Лебедянском шоссе.

Родители Юлии уже написали заявление о пропаже несовершеннолетней в Отдел полиции № 4 УМВД России по городу Липецку. По словам Натальи Виноградовой, телефон дочери был отключен сразу, а вот её парень прислал SMS в субботу: "Если вы нас поймёте - мы вернёмся", а после его и его телефон перестал работать.

При этом родители Юлии говорят, что ребята встречаются уже год, и никакого конфликта между ними и Никитой не возникало, никаких препятствий для отношений влюблённых они не создавали.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Юлии и Никиты, просят позвонить родителям девушки: мама Наталья Виноградова 8-950-806-59-63, папа Евгений Виноградов 8-950- 806-84-33