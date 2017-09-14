Происшествия

сегодня, 12:02

Следственный комитет заинтересовался пропажей девушки-подростка

3020
#пропавшие без вести
5
Следственный комитет заинтересовался пропажей девушки-подростка

СУ СК РФ по Липецкой области начал доследственную проверку.

Следственное управление следственного комитета России по Липецкой области начало доследственную проверку по факту пропажи 16-летней Юлии Виноградовой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 6 сентября Юлия Виноградова ушла из дома из дома по улице Загородная и не вернулась. Девушка Юля была одета в синюю короткую куртку, черные джинсы, черные кросовки, свитер белый в голубой цветочек.  Первокурсница техникума пошла вместе со своим парнем гулять с собакой породы джек рассел терьер (как в фильме "Маска"). Ребята были на машине ВАЗ 2110 (Госномер Е 951 ОС 48) темно-зеленого цвета. По последним данным, их автомобиль 8 сентября был замечен на Лебедянском шоссе.

Родители Юлии уже написали заявление о пропаже несовершеннолетней в Отдел полиции № 4 УМВД России по городу Липецку. По словам Натальи Виноградовой, телефон дочери был отключен сразу, а вот её парень прислал SMS в субботу: "Если вы нас поймёте - мы вернёмся", а после его и его телефон перестал работать.

При этом родители Юлии говорят, что ребята встречаются уже год, и никакого конфликта между ними и Никитой не возникало, никаких препятствий для отношений влюблённых они не создавали. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Юлии и Никиты, просят позвонить родителям девушки: мама Наталья Виноградова 8-950-806-59-63, папа Евгений Виноградов 8-950- 806-84-33

3020
#пропавшие без вести
5

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

В Липецке «Мерседес» протаранил необычный автосалон (ФОТО, ВИДЕО)
#ДТП
12
В Липецке «Мерседес» протаранил необычный автосалон (ФОТО, ВИДЕО)

сегодня, 12:56

Происшествия
В Липецке «ВАЗ-21099» обнял столб
#авария #ДТП
5
В Липецке «ВАЗ-21099» обнял столб

сегодня, 12:34

Происшествия
Последствия ДТП на трассе «Липецк-Тамбов» попали на видео
#авария #ДТП
1
Последствия ДТП на трассе «Липецк-Тамбов» попали на видео

сегодня, 12:15

Происшествия
В Липецке горел автобус
#пожар
9
В Липецке горел автобус

сегодня, 11:11

Происшествия
В Грязях мужчина проломил череп собутыльнику
#убийство
5
В Грязях мужчина проломил череп собутыльнику

сегодня, 10:37

Происшествия
В Липецке пропала 16-летняя девушка
#пропавшие без вести
В Липецке пропала 16-летняя девушка

сегодня, 10:32

Происшествия