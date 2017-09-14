Общество

сегодня, 11:24

Липецкая авиабаза пополнится «суперграчами»

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#липецкий авиацентр
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Липецкая авиабаза пополнится «суперграчами»

Штурмовики Су-25СМ3 поступят на вооружение Липецкого авиацентра.

До конца нынешнего года Воздушно-космические силы России пополнятся новейшими штурмовиками Су-25СМ3, сообщают "Известия". Машины способны поражать цели на поле боя днем и ночью в любую погоду. Также благодаря комплексу бортовой защиты штурмовики практически неуязвимы для средств противовоздушной обороны. За свои уникальные характеристики СМ3 уже получил у военных летчиков прозвище «Суперграч». Поставка штурмовиков должна была начаться еще в прошлом году, но сроки были сдвинуты. Разработчикам потребовалось дополнительное время на доводку уникальной оптико-электронной системы СОЛТ-25.

По мнению экспертов, Су-25СМ3 — это дешевая, но очень эффективная боевая машина. Она пригодится ВКС России как в локальных конфликтах, так и в ходе полномасштабных боевых действий против высокотехнологичного противника.

Как рассказали «Известиям» в Главном штабе ВКС, до конца нынешнего года в войска должно поступить более десятка новых машин. «Суперграчи» пополнят авиационные парки Южного военного округа и 4-го Центра подготовки авиационного персонала ВКС РФ. 


Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

6 969
#липецкий авиацентр
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Комментарии (6)

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Боцман

5 минут назад
Будет как в 41. Генералы хвалились шапками закидать. А подыхать - нам с вами.
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Маркус

сегодня, 13:08
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok
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боюсь боюсь

сегодня, 12:57
cудя по внешнему виду, его делали в КБ " Комбайн-сеялка имени Брежнева " в 1972 году Америка в шоке ! Страх и ужос !
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Просто Липецк

сегодня, 12:00
Алкан с ЛТЗ, так легче мочить в сортире)))
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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 11:52
У нас везде туалет!
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По мнению экспертов

сегодня, 11:48
Полумиллионый Липецк всё также не имеет ни одного общественного туалета
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