Липецкая авиабаза пополнится «суперграчами»

Штурмовики Су-25СМ3 поступят на вооружение Липецкого авиацентра.

До конца нынешнего года Воздушно-космические силы России пополнятся новейшими штурмовиками Су-25СМ3, сообщают "Известия" . Машины способны поражать цели на поле боя днем и ночью в любую погоду. Также благодаря комплексу бортовой защиты штурмовики практически неуязвимы для средств противовоздушной обороны. За свои уникальные характеристики СМ3 уже получил у военных летчиков прозвище «Суперграч». Поставка штурмовиков должна была начаться еще в прошлом году, но сроки были сдвинуты. Разработчикам потребовалось дополнительное время на доводку уникальной оптико-электронной системы СОЛТ-25.

По мнению экспертов, Су-25СМ3 — это дешевая, но очень эффективная боевая машина. Она пригодится ВКС России как в локальных конфликтах, так и в ходе полномасштабных боевых действий против высокотехнологичного противника.

Как рассказали «Известиям» в Главном штабе ВКС, до конца нынешнего года в войска должно поступить более десятка новых машин. «Суперграчи» пополнят авиационные парки Южного военного округа и 4-го Центра подготовки авиационного персонала ВКС РФ.





Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив