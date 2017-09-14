3,5 тысячи липчан станут участниками телемоста со студентами из других регионов

Всего в Параде российского студенчества примут участие 170 тысяч человек.

16 сентября состоится Парад российского студенчества. Липецкая молодежь в третий раз присоединится к акции.



Как сообщает региональное управление молодёжной политики, многочисленной колонной молодые люди пройдут от площади Ленина-Соборная до площади Петра Великого. Затем почти 3,5 тысяч юношей и девушек станут участниками телемоста с представителями других российских городов и праздничного концерта. Ежегодно к торжественному посвящению в стране присоединяются около 170 тысяч человек. Участниками парада в Липецке станут студенты вузов и нескольких профессиональных лицеев, техникумов и колледжей.