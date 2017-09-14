Общество

сегодня, 11:23

3,5 тысячи липчан станут участниками телемоста со студентами из других регионов

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#студент #парад
3,5 тысячи липчан станут участниками телемоста со студентами из других регионов

Всего в Параде российского студенчества примут участие 170 тысяч человек.

16 сентября состоится Парад российского студенчества. Липецкая молодежь в третий раз присоединится к акции.

Как сообщает региональное управление молодёжной политики, многочисленной колонной молодые люди пройдут от площади Ленина-Соборная до площади Петра Великого. Затем почти 3,5 тысяч юношей и девушек станут участниками телемоста с представителями других российских городов и праздничного концерта. Ежегодно к торжественному посвящению в стране присоединяются около 170 тысяч человек. Участниками парада в Липецке станут студенты вузов и нескольких профессиональных лицеев, техникумов и колледжей.
1 274
#студент #парад

Комментарии (1)

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Маркус

сегодня, 13:08
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok
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