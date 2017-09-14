Происшествия

сегодня, 11:11

В Липецке горел автобус

9 1904
#пожар
В Липецке горел автобус

Пожар вспыхнул на остановке "27 микрорайон".

Сегодня около восьми утра на улице Стаханова (конечная остановка "27 микрорайон"). загорелся пассажирский автобус «МАН». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя было потушено до прибытия пожарных.

В результате возгорания огнем поврежден моторный отсек автобуса. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
9 1904
#пожар

Комментарии (9)

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Маркус

сегодня, 13:08
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok
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Русский

сегодня, 12:40
Просто воитель курил и его другой водитель подрезал, у него от злости окурок упал в треники
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Лип

сегодня, 11:57
Да, вынуждены ездить на списанных автобусах за 22 рубля. Другой альтернативы нет!
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Мария

сегодня, 11:56
На остановке "Прогресс" сегодня с утра тоже было задымление у маршрута 22.
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Техник

сегодня, 11:53
ОДИН ГОЛОС, это ни новые а просто они отслужил свой срок где-то в дальнем зарубежье и были списания в утиль а наши предпринимателей их купили и изнашивают до КАНЦА. Это Германия, Польша, Чехословакия.
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Просто Липецк

сегодня, 11:51
... Зато проезд 22р. ...
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Гость

сегодня, 11:51
Слава Богу, никто не пострадал...
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40 ПСЧ

сегодня, 11:45
Такой части давно нет, фото 300 лет!!!
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ОДИН ГОЛОС

сегодня, 11:25
ВОТ ОНИ НОВЫЕ АВТОБУСЫ
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