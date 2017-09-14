В Липецке горел автобус

Пожар вспыхнул на остановке "27 микрорайон".

Сегодня около восьми утра на улице Стаханова (конечная остановка "27 микрорайон"). загорелся пассажирский автобус «МАН». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя было потушено до прибытия пожарных.



В результате возгорания огнем поврежден моторный отсек автобуса. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.