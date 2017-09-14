Происшествия
сегодня, 11:11
В Липецке горел автобус
Пожар вспыхнул на остановке "27 микрорайон".
Сегодня около восьми утра на улице Стаханова (конечная остановка "27 микрорайон"). загорелся пассажирский автобус «МАН». Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя было потушено до прибытия пожарных.
В результате возгорания огнем поврежден моторный отсек автобуса. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате возгорания огнем поврежден моторный отсек автобуса. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Маркус
Русский
Лип
Мария
Техник
Просто Липецк
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