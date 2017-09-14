В Липецке покажут спектакли на немецком, сербском и жестовом языках

Фестиваль "Липецкие театральные встречи" соберёт театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Владимира, Белоруссии, Германии, Сербии.

С 10 по 17 октября пройдут XXXIII Липецкие театральные встречи. Уже известна афиша театрального фестиваля .

10 октября Московский драматический театр «Бенефис» покажет спектакль «Лето любви, или жизнь прекрасна!». 11 октября национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа (Республика Беларусь) представит постановку «Шагал...Шагал...».

12 октября состоится моноспектакль Алексея Бориса (Германия) «Продукт». Причём спектакль будет идти на немецком языке. В тот же день, 12 октября театр «Чеховская студия» музея-заповедника «Мелихово» покаджет спектакль «Скамейка».

13 октября состоится моноспектакль Сергея Загребнева (Москва) «Записки Ковякина: ищу выхода из плана жизни» и спектакль Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого «Как важно быть Эрнестом».

14 октября Театр юных зрителей им. А.А.Брянцева (Санкт-Петербург) покажет постановку «Бешеные деньги», а Международный проект театр «Бора Станкович» (Сербия) - «Три сестры» на сербском языке.

15 октября «Скворцов театр» представит моноспектакль Владимира Скворцова «Шекспир. Монологи», а Тамбовский государственный ордена «Знак почёта» драматический театр покажет спекталь «Дон Жуан».

16 октября Театр неслышаших актёров (Москва) покажет спектакль «Гамлет. Начало» на жестовом языке.

17 октября Владимирский академический областной драматический театр представит сразу два спектакля «Сны Гамлета» и «На стыке времён»