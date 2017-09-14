Происшествия

сегодня, 10:37

В Грязях мужчина проломил череп собутыльнику

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#убийство
В Грязях мужчина проломил череп собутыльнику


И оттащил на обочину, думая, что тот мертвецки пьян.

В Грязях задержан подозреваемый в жестоком избиении местного жителя, чей труп нашли на улице Спортивной 10 сентября.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, 9 сентября компания мужчин выпивала в квартире. Когда спиртное кончилось, собутыльники отправились за добавкой.

По пути между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них начал избивать оппонента, а когда тот упал на асфальт, несколько раз пнул в голову. Затем мужчина попытался поднять товарища, но тот не мог стоять на ногах. Подумав, что он мертвецки пьян, подозреваемый оттащил собутыльника на обочину и пошел с друзьями дальше.

На следующее утро на улице Спортивной местные жители обнаружили труп 36-летнего грязинца. Позже судмедэкспертиза показала, что он умер от черепно-мозговой травмы – мужчина получил перелом основания черепа.

В рамках расследования уголовного дела был задержан подозреваемый. Ранее судимый мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Решается вопрос по мере пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого. Расследование уголовного дела ведет Следственный отдел по городу Грязи СУ СК РФ по Липецкой области.

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#убийство

Комментарии (5)

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Липчанка

57 минут назад
Доколе ублюдки будут героями новостей?
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Маркус

сегодня, 13:08
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok
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Асламбек

сегодня, 12:40
горад48 тупый чюрьки в школ нэ хадыль и фамылый Ишяк-маймун
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Ашот

сегодня, 11:24
двоешник, ну ты и безграмотный.
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двоешник

сегодня, 10:59
Я будучи двоешником в школе,даже не нашёл,а просто увидел пару ошибок. Неужели так трудно не большой текст,написать без ошибок? Вот как после это, делится вашей новостью? ГРАМОТЕИ. У вас скорее всего, или недоучки еще,или у доучек куплены дипломы.
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