В Грязях мужчина проломил череп собутыльнику



И оттащил на обочину, думая, что тот мертвецки пьян.



В Грязях задержан подозреваемый в жестоком избиении местного жителя, чей труп нашли на улице Спортивной 10 сентября.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, 9 сентября компания мужчин выпивала в квартире. Когда спиртное кончилось, собутыльники отправились за добавкой.

По пути между двумя мужчинами возник конфликт. Один из них начал избивать оппонента, а когда тот упал на асфальт, несколько раз пнул в голову. Затем мужчина попытался поднять товарища, но тот не мог стоять на ногах. Подумав, что он мертвецки пьян, подозреваемый оттащил собутыльника на обочину и пошел с друзьями дальше.

На следующее утро на улице Спортивной местные жители обнаружили труп 36-летнего грязинца. Позже судмедэкспертиза показала, что он умер от черепно-мозговой травмы – мужчина получил перелом основания черепа.

В рамках расследования уголовного дела был задержан подозреваемый. Ранее судимый мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Решается вопрос по мере пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого. Расследование уголовного дела ведет Следственный отдел по городу Грязи СУ СК РФ по Липецкой области.