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сегодня, 10:35

Юных краеведов ищут в Липецкой области

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#конкурс #краеведение
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Юных краеведов ищут в Липецкой области

Объявлен тематический конкурс.

Центр дополнительного образования Липецкой области объявил о старте интеллектуально-познавательного конкурса  «Юные знатоки родного края». Его участниками могут стать только младшеклассники.

Основные номинации конкурса:«История моей малой родины», «Елец – город воинской славы», «Улицы моего города», «Мои земляки в истории родного края» и «Природа и окрестности моей малой родины». Работы по темам принимаются в виде сочинения (не более одного листа формата А4), фотосессии (фотографии, фото-рассказ, фотоколлаж), стихотворения собственного сочинения (не более одного по теме) или исследовательского проекта.

Конкурс проводится кафедрой начального образования и социальных технологий института психологии и педагогики Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина в рамках II Международной научно-практической конференции. Работы представляются в оргкомитет конкурса с 15 до 25 сентября. Лучшие работы назовут в середине октября.
1 350
#конкурс #краеведение
2

Комментарии (1)

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Липчанка

58 минут назад
Они что потерялись в Липецке? Какие же тогда из них краеведы? Редактор, читайте заголовки перед публикацией!
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