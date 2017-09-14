Юных краеведов ищут в Липецкой области

Объявлен тематический конкурс.

Центр дополнительного образования Липецкой области объявил о старте интеллектуально-познавательного конкурса «Юные знатоки родного края». Его участниками могут стать только младшеклассники.



Основные номинации конкурса:«История моей малой родины», «Елец – город воинской славы», «Улицы моего города», «Мои земляки в истории родного края» и «Природа и окрестности моей малой родины». Работы по темам принимаются в виде сочинения (не более одного листа формата А4), фотосессии (фотографии, фото-рассказ, фотоколлаж), стихотворения собственного сочинения (не более одного по теме) или исследовательского проекта.



Конкурс проводится кафедрой начального образования и социальных технологий института психологии и педагогики Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина в рамках II Международной научно-практической конференции. Работы представляются в оргкомитет конкурса с 15 до 25 сентября. Лучшие работы назовут в середине октября.