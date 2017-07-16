Футболисты «Металлурга» попросили побед у Бога (ФОТО)

Игроки всей командой съездили в Задонский монастырь.

ФК «Металлург» в полном составе навестил Задонский монастырь перед стартом сезона-2017/18. Игроки и тренерский штаб на автобусе съездили в святую обитель, побывали в храме и окунулись в купель.







Надо сказать, что наша команда и раньше практиковала поездки к святым местам. Например, в 2007 году «Металлург» не очень удачно стартовал в чемпионате и отправился в Задонск просить победу у высших сил. В следующем же матче липчане разгромили дома «Дон» из Новомосковска – 7:1.







«Металлург» примет старт в первенстве зоны «Центр» 19 июля. В этот день на стадионе «Сокол» наша команда примет ФК «Рязань». Начало матча в 18.00.





