Автобусные экскурсии по Липецку вызвали ажиотаж

Сегодня, в третий день городских праздников, липчан и гостей Липецка возят по городу с экскурсиями

В 10 часов утра в экскурсии отправились первые два автобуса по историческим местам Липецка. Всего таких экскурсий будет в течение дня – 4. На них зарегистрировались 320 человек.

Регистрация была объявлена за несколько дней до начала экскурсий и завершилась всего через несколько часов после старта. От желающих совершить экскурсию по Липецку буквально не было отбоя. Кс лову, те, кому не повезло зарегистрироваться, все равно приходят сегодня к месту собора, в надежде, что им найдется местечко. И таковое случается, но редко. На месте сбора – ажиотаж, некоторые не выдерживает, и едва ли не штурмуют автобусы, что вызывает, порой, сумятицу.

Подобные экскурсии по историческим местам Липецка проводятся уже 4 года, опытные гиды рассказывают как об исторических фактах, так и о легендах и тайнах города. В прошлом году таких экскурсий не было, что вызвало массу недовольств, и они было в этом году возрождены.