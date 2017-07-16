Происшествия

30 минут назад

Судимый безработный отнял два телефона у липчанина

1 157
#грабеж #
Судимый безработный отнял два телефона у липчанина
15 июля в Управление МВД России по городу Липецку обратился 22-летний гражданин с заявлением о том, что днем ранее неизвестный в одной из квартир по ул.Адм.Макарова с применением насилия открыто похитил у него два сотовых телефона.

Оперуполномоченными уголовного розыска установлен и доставлен в полицию предполагаемый участник данного преступления неработающий ранее судимый 28-летний житель города Липецка. 
1 157
#грабеж #

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