Судимый безработный отнял два телефона у липчанина

15 июля в Управление МВД России по городу Липецку обратился 22-летний гражданин с заявлением о том, что днем ранее неизвестный в одной из квартир по ул.Адм.Макарова с применением насилия открыто похитил у него два сотовых телефона.



Оперуполномоченными уголовного розыска установлен и доставлен в полицию предполагаемый участник данного преступления неработающий ранее судимый 28-летний житель города Липецка.