ГЛЮК'OZA поделилась записью липецкого концерта

Вчера на праздновании Дня металлурга в Липецке выступила певица Наталья Чистякова-Ионова

Послушать концерт с участием известной поп-исполнительницы и посмотреть салют, на площади Петра Великого и прилегающих улицах, по данным полиции собрались порядка 40 тысяч человек.



В группах соцсетей певица организовала онлайн-трансляцию, но она прерывалась, на что сетовали ее администраторы. Сегодня Наталья поделилась записью полной версии липецкого концерта на своих страничках.





