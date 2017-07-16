Общество

43 минуты назад

ГЛЮК'OZA поделилась записью липецкого концерта

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#Глюкоза #день города #день металлурга #
ГЛЮК'OZA поделилась записью липецкого концерта

Вчера на праздновании Дня металлурга в Липецке выступила певица Наталья Чистякова-Ионова

Послушать концерт с участием известной поп-исполнительницы и посмотреть салют, на площади Петра Великого и прилегающих улицах, по данным полиции собрались порядка 40 тысяч человек.

В группах соцсетей певица организовала онлайн-трансляцию, но она прерывалась, на что сетовали ее администраторы. Сегодня Наталья поделилась записью полной версии липецкого концерта на своих страничках.


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#Глюкоза #день города #день металлурга #

Комментарии (2)

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Гость

11 минут назад
Какие 40 тыс? 4 ещё куда не шло
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Автору

16 минут назад
Вы знаете сколько это 40 тыс. человек??? В городе нет таких мест что бы разместить хотя бы половину из них)))
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