Супруга липецкого губернатора одна из самых бедных среди жен глав ЦФО

Самая богатая – супруга главы Брянской области

Супруга брянского губернатора, некий местный агроолигарх, Ольга Богомаз заняла первое место в рейтинге доходов первых леди среди 17 областей Центрального федерального округа (ЦФО) по версии регионального делового издания «Экономика Черноземья и жизнь регионов». За 2016 год Ольга Богомаз смогла заработать 864 миллиона рублей, то есть почти миллиард. Годом ранее ее доход был еще более впечатляющим – свыше 900 миллионов рублей. Для сравнения, ее суженый заработал всего лишь 3,6 миллиона рублей.

Глава Липецкой области за год заработал 12,7 миллионов, став одним из лидеров по стране по увеличению прибыли по сравнению с предыдущим годом. Годом ранее он заработал всего 4,3 миллиона. А вот его супруга Татьяна, в 2016 году не заработала ни копейки.

Также «нулевую» декларацию заполнила супруга губернатора Московской области Андрея Воробьева, жены глав Смоленской и Ярославской областей.