Общество

сегодня, 08:37

Супруга липецкого губернатора одна из самых бедных среди жен глав ЦФО

10 840
#доходы #главы
Супруга липецкого губернатора одна из самых бедных среди жен глав ЦФО

Самая богатая – супруга главы Брянской области

Супруга брянского губернатора, некий местный агроолигарх, Ольга Богомаз заняла первое место в рейтинге доходов первых леди среди 17 областей Центрального федерального округа (ЦФО) по версии регионального делового издания «Экономика  Черноземья и жизнь регионов». За 2016 год Ольга Богомаз смогла заработать 864 миллиона рублей, то есть почти миллиард. Годом ранее ее доход был еще более впечатляющим – свыше 900 миллионов рублей.  Для сравнения, ее суженый заработал всего лишь 3,6 миллиона рублей.

Глава Липецкой области за год заработал 12,7 миллионов, став одним из лидеров по стране по увеличению прибыли по сравнению с предыдущим годом. Годом ранее он заработал всего 4,3 миллиона. А вот его супруга Татьяна, в 2016 году не заработала ни копейки.

Также «нулевую» декларацию заполнила супруга губернатора Московской области Андрея Воробьева, жены глав Смоленской и Ярославской областей.

 

10 840
#доходы #главы

Комментарии (11)

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Бомж

13 секунд назад
Верно написали я энту шубу еще прошлой зимой поднял около мусорного контейнера в 15 микр-не всю зиму спал на ней в подвале а после ее сперли а смотрю знакомая шуба на фото ладно дарю
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Налогоплательщик

7 минут назад
Повторюсь...мне Москва звонила,говорила что власть меняется.
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Тимон

18 минут назад
Жалко бедную женщину { нищая,без денег и муж алкаш}
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а Галина

24 минуты назад
симпатичная женщина , супружник вохлак
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Дык,

36 минут назад
Номер карты опубликуйте, скинемся, чтоб не бедствовала.
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Гость

43 минуты назад
Так она пенсионерка значит получает пенсию как проводит налоговая проверки если не указана пенсия а?
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Город48.

50 минут назад
Мне лично пофиг сколька они наворовали ! Главное как живу жители облости , а они живут убого . Вот оценка губернатора.
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Местный

56 минут назад
Ну * бедолаги чтоб они так жили как прибедняются
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Донской

56 минут назад
не смешите мой лысый череп! ахаха
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Оооо

сегодня, 08:43
Щас расплачусь
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