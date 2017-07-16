Казенная служба - убежище разгильдяя

Итоги недели

Главные итоги прошедшей недели - прошедшие вчера главные события Дня металлурга, давно ставшего в Липецке Днем города.Вчера поздно вечером GOROD48 сообщил:. Залпы сопровождала песня «Русская сталь». На финальный аккорд Дня города, по подсчетам полицейских, собралось около 40 000 человек. Для того, чтобы липчане смогли разъехаться по домам без давки, к площади Петра Великого сразу подогнали полтора десятка пассажирских автобусов. Следом за ними оперативно подъезжали другие.Главное шоу закончилось выступлением приглашенной «звезды» Натальи Ионовой, известной под сценическим псевдонимом Глюкоза (см.). Впрочем, в концертной программе предпочтение было отдано липецким молодым исполнителям и коллективам современного танца: ведущим был перебравшийся в Москву Антон Тищенко, перед зрителями выступила команда КВН «Сборная комбината», шоу-дуэт «Они», ансамбль барабанщиц «Катюша», липецкие спасатели с их «Звездой Надежды», Симона Да-Сильва и многие другие.Подготовка к Дню города началась задолго до самих праздников. Горожане заметили их приближение не по частоколу флагов, а по крашеной в цвета герба Липецка... щебенке, которой отсыпали корневища лип на улице Советской (см.). Чтобы появившиеся на этой неделе липы прижились среди лета, их высаживали с комлем земли.Официальное начало Дню города положила встреча в горсовете делегаций семи муниципалитетов сопредельных регионов с руководством города. На ней мэр Сергей Иванов заявил, что, а может, и больше. Просто враги сожгли «родную хату» еще в 1284 году, а тот Липецк, который мы знаем, конечно, был заложен Петром Великим. Гости города рассыпались в комплиментах руководство города и области. Более всех преуспел в похвалах мэр Тамбова Сергей Чеботарев. В его письме Сергею Иванову сказано: «Липецк подарил нашей стране множество выдающихся личностей - художников и спортсменов, военных и актёров, учёных и политиков. Липчане по праву могут гордиться своим культурным наследием, воплощённым в уникальных произведениях искусства, памятниках архитектуры, традициях и обычаях».Кстати, один из таких «выдающихся военных», Александр Харчевский, не прибыл на церемонию вручения ему удостоверения Почетного жителя Липецка: он готовит пилотажную группу «Соколов России» к участию в шоу в Подмосковье. Не прибыла в Липецк и Лидия Власевская, также ставшая Почетным жителем (тренер находится на чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии, на котором выступают ее воспитанницы Анастасия Крапивина и Валерия Ермакова). Поэтому случился казус:Власти региона подготовили горожанам подарок, открыв на улице Сергея Коцаря новую школу, которая стала именной из-за большой политики: ей присвоено имя героя России Олега Пешкова - катапультировавшегося из сбитого турецким истребителем самолета летчика из Липецка сирийские повстанцы расстреляли в воздухе. Школа, которая получила порядковый номер 30, частично разгрузит школы №№18 и 20. Она рассчитана на юных жителей микрорайонов «Европейский» и «Победа». Новостройка - самый дорогой контракт для бюджета Липецка-2016: ее строительство обошлось бюджету (преимущественно федеральному и региональному) в 546 млн рублей. Как оказалось,! ОБ этом заявил сам Олег Королев.Как проходили сами праздники - читайте публикации на GOROD48, начиная с пятницы. Кстати, для организаторов Дня города неожиданностью стало то, что. Активисты не довольны расположением коммерческой площадки, выведшей из свободного доступа отдыхающих горожан более гектара из без того небольшого «Быханова сада», являющегося особо охраняемой природной территорией местного значения.Один из руководителей муниципальных предприятий назвал эту неделю аномальной. Она началась с того, что. Случилось это рядом с Дворцом правосудия. Затем GOROD48 сообщил, что- под дырой в дороге оказалась объемная полость, заполненная лишь воздухом. А. Вернее, не сам мост - это стало бы ЧП федерального масштаба, а пешеходная дорожка на старом Петровском мосту.Капремонт этого главного моста Липецка, кстати, давно обсчитан. Но миллиарда с небольшим в муниципальном бюджете на это нет. Власти из года в год обещают привлечь на эту цель средства федерального бюджета, но у Кремля, очевидно, другие приоритеты. А между тем мост, связывающий город с его ндустриальным Левобережьем уже давно находится в аварийном состоянии.Приоритет федеральных властей в этом году - ремонты дорог в 30 субъектах федерации. Липецк тоже попал в эту программу. Главным объектом строительства, к которому больше других в силу его расположения привлечено внимание общественности, стала улица Советская. Но ее реконструкцию не успели завершить ко Дню города, как ни обещали. Поэтому в мэрии, как это обычно бывает в таких случаях, заявили:. А чтобы эта стадия не затянулась - говорят, что в Москве недовольны ходом работ по реализации дорожного проекта «Липецкая агломерация», на которую отсыпано более 1,4 млрд рублей, - в минувший понедельник. Правда, губернатор отказался ответить на вопрос GOROD48 о собственника завода по производства плитки, которой мостят эту улицу.Кстати, на минувшей неделе в горсовете состоялся Депутатский час на тему «Формирование комфортной городской среды и развитие сети автомобильных дорог», на котором. Неудовольствие Игоря Тинькова вызвала опять-таки улица Советская. Председателя горсовета не удовлетворяет качество уложенного на ней асфальта, который, по его словам, на подъеме от Театральной площади напоминает стиральную доску.- Кого будем линчевать, если будет сорван график работ этого года? - спросил спикер у мэра.На этот вопрос ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.- Предпосылок для срыва графика работ нет. Советскую улицу мы закончим в первую декаду августа, улицу Терешковой - до 25 июля, улицы 9 Мая и Ангарскую - до конца июля. На 37 процентов мы уже все сделали. Подрядчикам оплачены 17 процентов от сумм контрактов. Качество асфальта не вызывает беспокойства. На сегодняшний день нет ни одного случая применения некачественного материала.- Вы лукавите, - сказал Игорь Тиньков. - Нам хочется вас отлупить!С критикой спикера согласился глава Липецка. Он признал, что отчасти к такому объёму работ мэрия была не готова. Но сейчас делается все, чтобы все намеченные планы были реализованы.У мэрии - наполеоновские планы освоения бюджетных миллиардов. Так, вице-мэр Андрей Шорстов нокаутировал депутатов сообщением о том, что до 2025 года Липецк получит на ремонт дорог 12 млрд рублей: шесть миллиардов из федерального бюджета и шесть - из регионального. Администрация Липецка замахнулась на создание велосипедных дорожек на всем протяжении Каменного лога и даже на строительство причала на набережной реки Воронеж для создания речного вокзала. Впрочем, глава Липецка Сергей Иванов признал, что «громадье» планов будет все же зависеть от финансирования из Кремля. Мол, сколько дадут денег, на столько и наработаем.А чтобы мэру работалось веселее,. Кресло уволенного Евгения Губанова занял Дмитрий Аверов, работавший просто заместителем главы администрации. Он продолжит курировать вопросы экономики, финансов, транспорта, потребительского рынка. А вот заместителем главы администрации Липецка по вопросам градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений назначен Михаил Щербаков, занимавший до этого дня должность начальника управления капитального строительства Липецкой области.Пока же мэрия доработалась до того, что: МУП «Второе ГЖУ», которое пока обслуживает 52 жилых дома, главным образом, общежитий, лишили лицензии.. Эту новость активно читали и комментировали, главным образом, в уничижительных для мэрии выражениях. Еще бы: ключи от свежих «ЛиАЗов» вручили водителям МУП «Липецкпассажиртранс» 30 июня, а в эксплуатации они - с 1 июля. И - такое фиаско!Тут же выяснилось, что. Председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин заявил GOROD48, что автобусы находятся на гарантии, поэтому диагностику и устранение любых неполадок делают представители производителя. Согласно контракту, мол, завод обязуется обеспечить гарантийное обслуживание автобусов в течение 18 месяцев. Администрация города намерена смотреть за тем, как покажет себя эта техника в ближайшем будущем. Не исключается вариант возврата или замены прибывшей партии.На фоне этого скандала как-то померкли другие новости. О том, например, что- мэр Сергей Иванов вручил ключи от новых коммунальных машин работникам МБУ «Управления благоустройства Липецка». И о том, чтоЭлектробус «КамАЗ-55994Э» способен вместить 85 пассажиров, 25 мест - сидячие. Максимальная скорость - 75 км/ч, максимальный преодолеваемый уклон - 19% (подъём на улице Советской он преодолел с легкостью). Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Как рассказал председатель департамента транспорта города Липецка Александр Алынин, стоимость электробуса максимальной комплектации - 26 млн рублей, еще 3 миллиона стоит зарядная установка - так называемая станция ультрабыстрой подзарядки. На приобретение этого вида транспорта действует программа госсубсидирования, поэтому машина обойдется мэрии в 18 млн рублей.Электробус будет ходить по маршруту троллейбуса номер 9. Его пусть следования будет пролегать по улицам Московская, Водопьянова, проспект Победы, улицам Терешковой, Гагарина, Плеханова, Октябрьская, площадь Петра Великого. Сделав по этому пути два круга, электробус отправится на подзарядку.Вместе с электробусом в Липецк приехала команда инженеров, которые его сопровождают и обслуживают. Кстати, они говорят, что зимой в Санкт-Петербурге при температуре в минус 19-24 градуса электробус отвечал всем тем характеристикам, которые заявлены заводом-изготовителем.А еще. Модель, прибывшая в Липецк, работает на метане. Автобус оборудован кондиционером. В салоне созданы условия для проезда маломобильных групп населения. Стоимость машины - 7 млн рублей. Она относится к автобусам большого класса, поэтому и работать будет на загруженном маршруте. В свой первый рейс по Липецку автобус отправится уже на следующей неделе.В Липецке продолжает буксовать система оплаты проезда с помощью пластиковых карт. Бороться с проблемами программного обеспечения чиновники решили привычным для себя способом:. Теперь в регионального агентства автомобильного транспорта - 70 штатных единиц (на момент создания учреждения ему требовалось всего 20 сотрудников).Эта новость не обошлась без яда читателей GOROD48.: «У чиновника А. есть дочь, которая учится в институте. У чиновника Б - то же самое. Девчули заканчивают институты и перед папашками возникает вопрос - куда бы их пристроить, причем так, что бы и зарплата хорошая, и сильно не переутруждались. Вопрос решается сам собой: А звонит Б и просит взять его ненаглядную. Обе юные телки оказываются ну очень хорошо пристроены. Поэтому в этой стране НЕ БЫВАЕТ вакансий в Газпром, всякие администрации, ЛГЭКи и пр...».: «Эвона удивили!! Все эти чиновничьи реформы - имитация бурной деятельности. Цели: оправдать свое существование; получить дополнительное бюджетное ассигнование и распилить его между нужными конторами и людьми».: «Нет, набираем на должности офисных работников. Система-то автоматизированная. А в будущем на каждый терминал, установленный в транспортном средстве будет по три сотрудника (график сменный). Например, стоит терминал оплаты в автобусе 325, соответственно в офисе сидит один работник, который контролирует работу данной точки оплаты. Он смену сдал другому, и пошел на выходной По условиям: полный соцпакет, график индивидуальный сменный. З\П по результатам собеседования».. С этой новости в четверг GOROD48 стал регулярно сообщать об усилиях, которые прикладываются к тому, чтобы разыскать 3-летнего Артема Кузнецова из деревни Михайловка Тербунского района. Ребенок был в поле с отцом, взявшим его на сенокос, и с тех пор нет никаких известий о малыше.- так бывает всегда, когда речь идет о детях, чтобы задействовать все силы на их поиски.(отец Артема - не гражданин России).Как-то так вышло, что тема мигрантов стала ключевой в криминальной хронике этой неделе. Так, мы сообщили о том, чтои спрятал труп. Оба - преступник и его жертва, были в момент конфликта пьяны (). А. Его добычей стали 5 тысяч рублей и сотовый телефон.А еще. Они свалили пенсионерку на пол, обмотали ее руки и ноги скотчем, сорвали с ее халата приколотый платок с завернутыми в него двумя тысячами рублей.. Им оказался 36-летний житель села Частая Дубрава. Именно он, по данным следствия, и расправился с 38-летним инвалидом II группы Сергеем Степановым, тело которого было обнаружено на территории садоводческого товарищества «Венера». Задержанный, по его словам, расправился с извращенцем, который попытался совершить противоправные действия с его малолетним сыном. Он силой затолкал его в автомобиль и вывез в заброшенный садовый домик. Связав потерпевшему руки и ноги, а рот закрыв тряпкой, мститель нанес ему удары по голове, после чего задушил.. Женщина выпала с балкона общежития (писать о том, как все в таких случаях бывает на самом деле, СМИ запрещает действующее законодательство).. В отношении майора Алексея Иванилова в СУ СК РФ по Липецкой области возбудили уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Кто-то из комментаторов этой новости, возвращающих нас в «лихие 90-е», назвал «гаишника» Иванилова родным братом жены председателя Липецкого областного суда.