Пропавшего Артема Кузнецова не нашли

Сегодня в Тербунском районе Липецкой области и в Семилукском - Воронежской снова будут искать трехлетнего ребенка.

Как сообщили GOROD48 в Тербунском отделе полиции УМВД РФ по Липецкой области, поиски пропавшего в четверг в окрестностях деревни Михайловка трехлетнего Артема Кузнецова не дали никаких результатов.



- Сегодня зона поисков ребенка расширится. Мы будем искать мальчика даже в сопредельном с Тербунским Семилукском районе Воронежской области, - сказали полицейские.



Все сообщения СМИ о том, что в зоне поисков были найдены следы ребенка, в полиции назвали выдумками.



Напомним, что мальчик пропал тогда, когда его с сестрой дошкольного возраста оставил без внимания отец, выбравшийся с детьми на сенокос. Мужчина сначала искал малыша один. Потом привлек к поискам односельчан. В полиции о пропавшем ребенке узнали спустя несколько часов после случившегося.



Привлечение кинологов оказалось тщетным - дождь смыл все следы ребенка. Также безрезультатными оказалось прочесывание местности солдатами, сотрудниками МЧС, поисковиками отряда "Лиза Аллерт", волонтерами и верховыми. Не помогли найти мальчика и современная техника: вертолеты и квадрокоптеры.

