Происшествия

сегодня, 07:08

Пропавшего Артема Кузнецова не нашли

5 1444
#пропавший без вести
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Пропавшего Артема Кузнецова не нашли

Сегодня в Тербунском районе Липецкой области и в Семилукском - Воронежской снова будут искать трехлетнего ребенка.

Как сообщили GOROD48 в Тербунском отделе полиции УМВД РФ по Липецкой области, поиски пропавшего в четверг в окрестностях деревни Михайловка трехлетнего Артема Кузнецова не дали никаких результатов.

- Сегодня зона поисков ребенка расширится. Мы будем искать мальчика даже в сопредельном с Тербунским Семилукском районе Воронежской области, - сказали полицейские.

Все сообщения СМИ о том, что в зоне поисков были найдены следы ребенка, в полиции назвали выдумками.

Напомним, что мальчик пропал тогда, когда его с сестрой дошкольного возраста оставил без внимания отец, выбравшийся с детьми на сенокос. Мужчина сначала искал малыша один. Потом привлек к поискам односельчан. В полиции о пропавшем ребенке узнали спустя несколько часов после случившегося.

Привлечение кинологов оказалось тщетным - дождь смыл все следы ребенка. Также безрезультатными оказалось прочесывание местности солдатами, сотрудниками МЧС, поисковиками отряда "Лиза Аллерт", волонтерами и верховыми. Не помогли найти мальчика и современная техника: вертолеты и квадрокоптеры. 
5 1444
#пропавший без вести
4

Комментарии (5)

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Вот именно!

50 секунд назад
странная тенденция, Таких куриц на нары надо! Нарожают,льготы получат, отвлеченные по барабану. Самки, а не женщины.
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странная тенденция

7 минут назад
Липчанка, "пропадают(((".... потому что таким горе-родителям все легко сходит с рук перфиловы, кузнецовы... дальше?
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Липчанка

19 минут назад
Даже стыдно за нашу область!Что ж у нас дети то часто так пропадают???Тайги и непроходимых чашей у нас нет...Да простит меня Бог,сразу мысли нехорошие в голову идут.
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Саша

23 минуты назад
Похоже на похищение. Ну не может кроха, которой не исполнилось и 3 лет, передвигаться по округе со скоростью лося.
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Кати

сегодня, 07:26
Сердце разрывается ,по несколько раз в день захожу что бы увидеть,еашелся малыш,все хорошо!!!
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