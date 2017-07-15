Липчане поддержали Глюкозу флешмобом

В благодарность звезда в сопровождении спецроты ППС делала селфи с фанатами .

В Липецке завершилась главная концертная программа Дня города: на площади Петра Великого выступление приглашенной звезды Натальи Ионовой, более известной под сценическим псевдонимом Глюкоза.

Примечательно, что в концертной программе предпочтение было отдано липецким молодым исполнителям и коллективам современного танца: перед зрителями выступила команда КВН «Сборная комбината», шоу-дуэт «Они», ансамбль барабанщиц «Катюша», липецкие спасатели с их «Звездой Надежды», Симона Да-Сильва и многие другие. Ведущий и исполнитель Антон Тищенко не переставал сыпать шутками, и призывал липчан своими криками поддержки разогнать тучи, сулившие дождь, и бороться с хмурым настроением.

Глюкоза же исполняла не только новинки из своего репертуара, но и полюбившиеся многим хиты как «Жениха хотела», «Танцуй, Россия». А под песню «Снег идет» горожане зажгли подсветки на мобильных телефонах, будто действительно заискрился снег.

В благодарность Глюкоза спустилась к зрителям, чтобы сделать селфи на память, а также спеть вместе с поклонниками. При этом были рядом с ней в этот момент находилось с десяток сотрудников спецроты ППС. Они же по завершению ее выступления построили коридор, по которому звезду проводили до ее гримерки.

А перед праздничным салютом липчанам показали песню-поздравление, присланную от звезд эстрады.