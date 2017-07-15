Происшествия

54 минуты назад

На улице Советской после ДТП водители кинулись в драку

5 1293
#авария #ДТП
На улице Советской после ДТП водители кинулись в драку

Машины столкнулись на перекрестке Советский и Горького.

Камера наблюдения портала LipTube зафиксировала столкновение двух "ВАЗов" на перекрестке улиц Советской и Горького в Липецке. Авария, произошедшая около двух часов ночи 8 июля, закончилась дракой.

Судя по видео, водитель одного из "ВАЗов" выехал на главную дорогу не убедившись в отсутствии помехи и столкнулся со вторым "ВАЗом", следовавшим по Советской. После столкновения первый автомобиль вылетел на тротуар, а второй вынесло на улицу Горького.

Через несколько секунд после ДТП водитель второй машины набросился на виновника аварии с кулаками. Несмотря на помощь своего пассажира тот несколько раз схлопотал по лицу. Когда страсти остыли водители принялись осматривать полученные машина повреждения.

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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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девил драйвер

17 минут назад
вот животные то глупые! как таким права выдают
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житель

26 минут назад
троем не могли навалять одному. ЛОХИ!!!! Надо было ему ввалить, а потом идти смотреть повреждения. Нашелся тоже герой. На ЛОХОВ попал
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Да уж

27 минут назад
Дураки и дороги вот проблема.
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накурились

27 минут назад
и что? это было неделю назад... Эт что за новость ? Прикол ко Дню города? Чё дуем?
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Проездной

29 минут назад
Не водитель дрался а пассажир. Там девушка за рулем была.
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