Происшествия
54 минуты назад
На улице Советской после ДТП водители кинулись в драку
Машины столкнулись на перекрестке Советский и Горького.
Камера наблюдения портала LipTube зафиксировала столкновение двух "ВАЗов" на перекрестке улиц Советской и Горького в Липецке. Авария, произошедшая около двух часов ночи 8 июля, закончилась дракой.
Судя по видео, водитель одного из "ВАЗов" выехал на главную дорогу не убедившись в отсутствии помехи и столкнулся со вторым "ВАЗом", следовавшим по Советской. После столкновения первый автомобиль вылетел на тротуар, а второй вынесло на улицу Горького.
Через несколько секунд после ДТП водитель второй машины набросился на виновника аварии с кулаками. Несмотря на помощь своего пассажира тот несколько раз схлопотал по лицу. Когда страсти остыли водители принялись осматривать полученные машина повреждения.
Судя по видео, водитель одного из "ВАЗов" выехал на главную дорогу не убедившись в отсутствии помехи и столкнулся со вторым "ВАЗом", следовавшим по Советской. После столкновения первый автомобиль вылетел на тротуар, а второй вынесло на улицу Горького.
Через несколько секунд после ДТП водитель второй машины набросился на виновника аварии с кулаками. Несмотря на помощь своего пассажира тот несколько раз схлопотал по лицу. Когда страсти остыли водители принялись осматривать полученные машина повреждения.
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