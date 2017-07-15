На улице Советской после ДТП водители кинулись в драку

Машины столкнулись на перекрестке Советский и Горького.

Камера наблюдения портала LipTube зафиксировала столкновение двух "ВАЗов" на перекрестке улиц Советской и Горького в Липецке. Авария, произошедшая около двух часов ночи 8 июля, закончилась дракой.



Судя по видео, водитель одного из "ВАЗов" выехал на главную дорогу не убедившись в отсутствии помехи и столкнулся со вторым "ВАЗом", следовавшим по Советской. После столкновения первый автомобиль вылетел на тротуар, а второй вынесло на улицу Горького.



Через несколько секунд после ДТП водитель второй машины набросился на виновника аварии с кулаками. Несмотря на помощь своего пассажира тот несколько раз схлопотал по лицу. Когда страсти остыли водители принялись осматривать полученные машина повреждения.



