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Липчан ждет 1000 залпов салюта под стихи о родном городе

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#День города #салют
Липчан ждет 1000 залпов салюта под стихи о родном городе

Огненное шоу продлится восемь минут.

В Липецке у Дворца молодежи "Октябрь" уже заряжают приспособления для праздничного салюта.  

По словам пиротехников, салют, который начнется в 21.50 будет состоять из 1000 залпов и продлится восемь минут, кроме того у "Октября" запустят фейерверки. 

Огненное шоу пройдет под песни и стихи о Липецке.


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#День города #салют

Комментарии (6)

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сколько стоит это удовольствие ?

1 минуту назад
при таких проблемах в городе которые годами не решаются а могли бы на деньги которые тратятся в пустую и воруются в открытую на салютах.
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МЕТАЛЛУРГ

6 минут назад
А где мой косарь, как в прошлом году?
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21

23 минуты назад
?, судя по всему теперь всегда от туда!
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?

27 минут назад
Откуда пулять то будут почему не написали. Оттуда откуда фото, с торца Октября что ли? Никогда оттуда не пуляли
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Почетный Донор России

44 минуты назад
Как обычно-за счёт рабочих завода.потом опять не дадодут
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Любопытный

55 минут назад
За чей счёт этот банкет?
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