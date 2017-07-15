Липчан ждет 1000 залпов салюта под стихи о родном городе

Огненное шоу продлится восемь минут.

В Липецке у Дворца молодежи "Октябрь" уже заряжают приспособления для праздничного салюта.



По словам пиротехников, салют, который начнется в 21.50 будет состоять из 1000 залпов и продлится восемь минут, кроме того у "Октября" запустят фейерверки.



Огненное шоу пройдет под песни и стихи о Липецке.





