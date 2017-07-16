ПозиTиV

35 минут назад

Прогулка по Каменному логу. Часть 2

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#Маршрут выходного дня
Прогулка по Каменному логу. Часть 2

Поваленные деревья, полезные травы и скалы.

Во второй части нашей прогулки мы решили найти скалы из-за которых Каменный лог так назвали. Путь был не самым простым. В тропинках мы едва не заблудились, нам пришлось пробираться через густую траву и даже проходить через Липовку по бревну. Но своей цели мы достигли.

Напомним, в этом году лог обещают благоустроить. Так что у вас есть последний шанс побродить по диким местам в центре города.
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#Маршрут выходного дня

Комментарии (1)

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29 минут назад
а где видео?
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