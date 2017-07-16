ПозиTиV
35 минут назад
Прогулка по Каменному логу. Часть 2
Поваленные деревья, полезные травы и скалы.
Во второй части нашей прогулки мы решили найти скалы из-за которых Каменный лог так назвали. Путь был не самым простым. В тропинках мы едва не заблудились, нам пришлось пробираться через густую траву и даже проходить через Липовку по бревну. Но своей цели мы достигли.
Напомним, в этом году лог обещают благоустроить. Так что у вас есть последний шанс побродить по диким местам в центре города.
Напомним, в этом году лог обещают благоустроить. Так что у вас есть последний шанс побродить по диким местам в центре города.
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