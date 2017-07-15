Происшествия

сегодня, 15:53

24-летняя мать двух детей погибла в Липецке

25 3317
#падение с высоты
1
24-летняя мать двух детей погибла в Липецке

Женщина упала с балкона общежития.

Сегодня в Липецке при падении с балкона четвертого этажа на улице 9 микрорайон погибла 24-летняя женщина.

В общежитии погибшая была в компании друзей и в какой-то момент отлучилась. Те обеспокоенные ее долгим отсутствием вышли на балкон подъезда и обнаружили пропавшую женщину лежащей на асфальте.

Липчанка была еще жива, друзья вызвали ей скорую, но женщину спасти не удалось - она умерла от полученных травм.

У погибшей остались двое детей.

Проверку обстоятельств гибели женщины проводит Следственный комитет.
25 3317
#падение с высоты
1

Комментарии (25)

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Аноним

1 минуту назад
Анна Николаевна , Не всё так просто. Нормальным людям плевать на все эти чиновничьи праздники. А неполноценные-однодневки без презерватива неспособны.
ответить

ольга

5 минут назад
Анна Николаевна , вы походу с ней вместе пили раз знаете все
ответить

ольга

5 минут назад
Анна Николаевна , вы походу с ней вместе пили раз знаете все
ответить

Анна Николаевна

8 минут назад
Потеплело. ...рванина гуляет! Сейчас пол города издохнет по пьяне, на их место новые дебилята оплодотворятся. Вот так и живем.
ответить

Пламя

11 минут назад
Царство небесное.
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Анекдот такой есть

11 минут назад
Двое детей болтают на площадке. Девочка -А у нас новый папа опять! Дядя Степа! Второй ребенок -Ой! Он такой хороший ,добрый! Он у нас в прошлом году папой был!
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Нонка

13 минут назад
Синька завела в кугу -жаль
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ольга

14 минут назад
царство небесное девушке,не красиво обсуждать покойницу не зная почему она это сделала
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Катя

15 минут назад
Со школы что ль плодить начинают? Очередного мужика искала?
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Опяяяяяять

16 минут назад
Многодетная самка
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