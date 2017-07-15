24-летняя мать двух детей погибла в Липецке

Женщина упала с балкона общежития.

Сегодня в Липецке при падении с балкона четвертого этажа на улице 9 микрорайон погибла 24-летняя женщина.



В общежитии погибшая была в компании друзей и в какой-то момент отлучилась. Те обеспокоенные ее долгим отсутствием вышли на балкон подъезда и обнаружили пропавшую женщину лежащей на асфальте.



Липчанка была еще жива, друзья вызвали ей скорую, но женщину спасти не удалось - она умерла от полученных травм.



У погибшей остались двое детей.



Проверку обстоятельств гибели женщины проводит Следственный комитет.

