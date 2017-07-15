Происшествия
сегодня, 15:53
24-летняя мать двух детей погибла в Липецке
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Женщина упала с балкона общежития.
Сегодня в Липецке при падении с балкона четвертого этажа на улице 9 микрорайон погибла 24-летняя женщина.
В общежитии погибшая была в компании друзей и в какой-то момент отлучилась. Те обеспокоенные ее долгим отсутствием вышли на балкон подъезда и обнаружили пропавшую женщину лежащей на асфальте.
Липчанка была еще жива, друзья вызвали ей скорую, но женщину спасти не удалось - она умерла от полученных травм.
У погибшей остались двое детей.
Проверку обстоятельств гибели женщины проводит Следственный комитет.
В общежитии погибшая была в компании друзей и в какой-то момент отлучилась. Те обеспокоенные ее долгим отсутствием вышли на балкон подъезда и обнаружили пропавшую женщину лежащей на асфальте.
Липчанка была еще жива, друзья вызвали ей скорую, но женщину спасти не удалось - она умерла от полученных травм.
У погибшей остались двое детей.
Проверку обстоятельств гибели женщины проводит Следственный комитет.
25 3317
Аноним
ольга
ольга
Анна Николаевна
Пламя
Анекдот такой есть
Нонка
ольга
Катя
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