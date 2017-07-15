Липчан наградили за заслуги перед городом

В Липецке продолжаются торжества по случаю 314 дня рождения областного центра. Настоящим семейным праздником стал прием главы города, который прошел в театре драмы имени Льва Толстого.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, гостями праздника стали более 500 человек. В их числе руководители Липецка, области, депутаты Государственной Думы РФ, обладатели звания Герой России, руководители и сотрудники предприятий всех форм собственности, а также представители делегаций из Тамбова, Воронежа, Белгорода, Ярославля, Тулы и других городов. Часть из них прибыли накануне и уже с удовольствием делятся впечатлениями о Липецке и его жителях.

- Я много знаю о Липецке и давно интересуюсь его историей, но приехала сюда впервые. Проведенного здесь времени мне хватило, чтобы понять, что великолепие этого города заключается в его людях, которые любовью, шаг за шагом создают вокруг себя современный, но очень уютный областной центр, - отметила первый заместитель председателя Тульской городской Думы Татьяна Ларина.

Мероприятие открылось приветственным словом главы Липецка Сергея Иванова. В своем обращении градоначальник вспомнил Яна Берзина, Ивана Франценюка, Суламбека Осканова, Михаила Водопьянова, Олега Пешкова и других, оставивших заметный след в истории Липецкого края, и душах каждого из живущих в России сегодня. В завершении Сергей Иванов пожелал жителям и гостям нашего города добра, и мирного неба. Эстафету поздравлений принял губернатор Липецкой области Олег Королев.

- Нужен ли День города? Нужен. Он необходим ветеранам, которые всего за 50 лет превратили восьмидесятитысячный городишко с избами, крытыми соломой, в активно развивающийся промышленный полумиллионник. Он нужен нам, чтобы не утонуть в рутине, оглянуться и увидеть те успехи, которых достиг областной центр нашими усилиями. Наконец, он нужен подрастающему поколению. Чтобы не лишний раз прикоснуться к истории, понять, что люди, о которых сегодня написаны книги – это не выдумка авторов. Понять, что они также жили, любили, работали, ошибались, но верили, и шли вперед. Сегодня мне хотелось бы не просто сказать «спасибо», но поклониться всем жителям города и региона за умение любить свою малую Родину, и самоотверженно трудиться во имя ее процветания, - заключил глава Липецкой области Олег Королев.

Мероприятие продолжилось церемонией награждения. Почетные грамоты и благодарности главы Липецкой области и регионального парламента вручали представителям педагогического сообщества, рабочих профессий, муниципальным служащим, депутатам. Знак отличия «За заслуги перед Липецком» получили предприниматель Вера Урываева, директор липецкого драматического театра Галина Кулешова и руководитель благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» Евгения Донских. Обладателями памятного знака «Липецк – город мастеров» стали член Союза художников РФ, скульптор Игорь Мазур, заместитель директора гимназии №12 Алексей Волков и исполнительный директор АО «Негосударственного пенсионного фонда «Социальное развитие» Александра Гвозденко. Памятной медали «Митрофана Клюева удостоился директор дирекции по безопасности ПАО «НЛМК» Сергей Мельник. Список Почетных граждан города пополнили бывший начальник Липецкого авиацентра Александр Харчевский и заслуженный тренера России Лидия Власевская. Концертная программа, подготовленная силами лучших творческих коллективов региона, предоставила гостям праздника возможность увидеть, как изменился Липецк за последние десятилетия, обратиться к вечным ценностям человечества и даже стать свидетелями процесса зарождения стали в соединении стихий воды и огня. По окончании мероприятия, гости отправились в экскурсию по городу на прибывшем в Липецк для тестовой эксплуатации электробусе. Их ждет уникальный «Парк миниатюр» и фестиваль «Липецкое городище -2017».