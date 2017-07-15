Погода в Липецке

16 минут назад

Кратковременные дожди принесут легкую прохладу

1 82
#дожди
Кратковременные дожди принесут легкую прохладу

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июля переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозой. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, при грозе местами с порывами до 17 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем +21 +26.

В Липецке переменная облачность, ночью кратковременные дожди, днем без осадков. Температура ночью 14-16 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

День 16 июля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 7 градусов тепла.

1 82
#дожди

Комментарии (1)

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Липчанин

11 минут назад
Ага,а то зажарились все.
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