ПозиTиV
сегодня, 11:41
Прогулка по Каменному логу. Часть 1
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Вскоре Каменный лог преобразится до неузнаваемости.
Уже этой осенью в Липецке начнется преображение Каменного лога. По планам мэрии, в логу у Центрального рынка и военного городка появятся скалодром, амфитеатр и велодорожки. В муниципальном бюджете на рекреационные цели зарезервированы 80 миллионов рублей, а также 60 миллионов будут выделены в бюджете 2018 года.
В преддверии масштабных преображений мы решили пройтись по уникальному природному уголку. И начали наше путешествие с уже благоустроенной части.
Эта часть лога называется спортивным сквером. Его организовали в 2008 году. Удивительно, но многие липчане и не в курсе, что между 11 и 15 м-оном можно прогуляться в таком красивом месте.
Во второй части мы прогуляемся по заросшему Каменному логу. Там тоже есть на что посмотреть. Видео выйдет завтра. Не пропустите.
В преддверии масштабных преображений мы решили пройтись по уникальному природному уголку. И начали наше путешествие с уже благоустроенной части.
Эта часть лога называется спортивным сквером. Его организовали в 2008 году. Удивительно, но многие липчане и не в курсе, что между 11 и 15 м-оном можно прогуляться в таком красивом месте.
Во второй части мы прогуляемся по заросшему Каменному логу. Там тоже есть на что посмотреть. Видео выйдет завтра. Не пропустите.
1 387
рус