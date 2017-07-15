ПозиTиV

сегодня, 11:41

Прогулка по Каменному логу. Часть 1

1 387
#Маршрут выходного дня
1
Прогулка по Каменному логу. Часть 1

Вскоре Каменный лог преобразится до неузнаваемости.

Уже этой осенью в Липецке начнется преображение Каменного лога. По планам мэрии, в логу у  Центрального рынка и военного городка появятся скалодром, амфитеатр и велодорожки. В муниципальном бюджете на рекреационные цели зарезервированы 80 миллионов рублей, а также 60 миллионов будут выделены в бюджете 2018 года.

f6e4ad12169bfba37f14d21044de2ce3.jpeg

В преддверии масштабных преображений мы решили пройтись по уникальному природному уголку. И начали наше путешествие с уже благоустроенной части.

Эта часть лога называется спортивным сквером. Его организовали в 2008 году. Удивительно, но многие липчане и не в курсе, что между 11 и 15 м-оном можно прогуляться в таком красивом месте.

Во второй части мы прогуляемся по заросшему Каменному логу. Там тоже есть на что посмотреть. Видео выйдет завтра. Не пропустите.
1 387
#Маршрут выходного дня
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

рус

18 минут назад
А на 16 районе твари поганые лог засыпают!!!!
ответить

Еще в рубрике

С пятницей! Приближаем пляжный сезон и отмечаем День города
#С пятницей!
1
С пятницей! Приближаем пляжный сезон и отмечаем День города

вчера, 10:45

ПозиTиV
За ноги и под потолок. Опасные трюки в рубрике «Просто все»
#Просто все
За ноги и под потолок. Опасные трюки в рубрике «Просто все»

12.07.2017 12:00

ПозиTиV
За что вы любите Липецк?
#Говорит Липецк #День города
18
За что вы любите Липецк?

11.07.2017 14:33

ПозиTиV
Самая высокая девушка Липецка
#Я могу
2
Самая высокая девушка Липецка

09.07.2017 10:54

ПозиTиV
Почему игрушка для аутистов стала такой популярной?
#игрушки
43
Почему игрушка для аутистов стала такой популярной?

08.07.2017 13:20

ПозиTиV
Липчане танцем запустили фонтан
#С пятницей! #позитив
7
Липчане танцем запустили фонтан

07.07.2017 14:22

ПозиTиV