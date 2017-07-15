Общество

9 минут назад

День города: праздник продолжается (ФОТО)

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#День города
День города: праздник продолжается (ФОТО)

Сегодня в Липецке - основная часть празднования Дня города и Дня металлурга.

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Утром прошли официальные мероприятия и одновременно с ними возле гимназии №12 начался городской марафон в рамках спортивного праздника «Вместе мы первые». Здесь работает скалодром, зона семейной эстафеты, велооркестр, ЗОЖ-лабиринт (квест на тему здорового образа жизни). А старт забега марафона начнется в 11.00. После его завершения (ориентировочно в 11.30) пройдут гонки на кроватях с колесиками по асфальтированной трассе — bedracing. 

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Спортивный праздник продолжится на Набережной, где липчан ждут флайборд-шоу на открытой воде и парусная регата. 

В Нижнем парке продолжит работу  фестиваль этнокультуры «Липецкое городище».
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В 19.00 на площади Петра Великого начнется праздничный концерт с участием приглашенной певицы Глюкозы. В 22.00 концерт завершится салютом.

Тем временем в Липецке уже выступила еще одна звезда. Вчера в театре имени Толстого для металлургов спела Кристина Орбакайте. Перед этим певица побывала в цехах НЛМК.
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#День города

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