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сегодня, 10:11

День города - без новых Почетных граждан

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#День города
День города - без новых Почетных граждан

Лидия Власевская в эти дни находится в Будапеште, Александр Харчевский - в Москве.

Неожиданным казусом закончились официальные мероприятия, приуроченные ко Дню города: на церемонию вручения удостоверений Почетных граждан Липецка не явились оба избранных депутатами горсовета горожанина.

По словам вице-мэра Липецка Евгения Павлова, у каждого были уважительные причины не прийти в областной театр драмы для участия в торжественной церемонии. Так, Лидия Власевская в настоящее время как тренер находится на чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии, на котором национальный флаг России защищают ее воспитанницы Анастасия Крапивина и Валерия Ермакова. А бывший руководитель Липецкого авиацентра генерал-майор Александр Харчевский находится в Москве, где готовит пилотажную группу "Соколов России" к участию в авиашоу.
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#День города

Комментарии (1)

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цирк

35 минут назад
cовесть не дает покоя, они прекрасно понимают кто есть на самом деле, а по этому и не пришли, это пример нашим нелегитимным чинушам, которые путем фальсификации выборов остановили рост общества, вот только таким образом мы можем очиститься от всей грязи и шелухи всплывшей на ружу
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