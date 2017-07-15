День города - без новых Почетных граждан

Лидия Власевская в эти дни находится в Будапеште, Александр Харчевский - в Москве.

Неожиданным казусом закончились официальные мероприятия, приуроченные ко Дню города: на церемонию вручения удостоверений Почетных граждан Липецка не явились оба избранных депутатами горсовета горожанина.



По словам вице-мэра Липецка Евгения Павлова, у каждого были уважительные причины не прийти в областной театр драмы для участия в торжественной церемонии. Так, Лидия Власевская в настоящее время как тренер находится на чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии, на котором национальный флаг России защищают ее воспитанницы Анастасия Крапивина и Валерия Ермакова. А бывший руководитель Липецкого авиацентра генерал-майор Александр Харчевский находится в Москве, где готовит пилотажную группу "Соколов России" к участию в авиашоу.

