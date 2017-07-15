Общество

26 минут назад

Липецку - 733 года!

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#День города
Липецку - 733 года!

И может, даже больше, по мнению главы города Сергея Иванова.

Сегодня в Липецке пройдут основные мероприятия, приуроченные ко дню города. А начало им положила встреча в горсовете делегаций семи муниципалитетов сопредельных регионов с руководством города.

Открывая торжественную часть, глава Липецка Сергей Иванов начал с истории. Но не Петровской эпохи, с которой ведёт своё начало город металлургов, а с событий раннего средневековья. По словам мэра, документы свидетельствуют о том, что старый Липецк был сожжен врагами в 1284 году. Таким образом, Сергей Иванов состарил город втрое.

Гости города рассыпались в комплиментах руководство города и области. Более всех преуспел в похвалах мэр Тамбова Сергей Чеботарёв. В его письме Сергею Иванову сказано: "Липецк подарил нашей стране множество выдающихся личностей - художников и спортсменов, военных и актёров, учёных и политиков. Липчане по праву могут гордиться своим культурным наследием, воплощённым в уникальных произведениях искусства, памятниках архитектуры, традициях и обычаях".

На торжественной церемонии присутствовала одна такая "выдающаяся личность" - бывший глава Липецка Михаил Гулевский, ныне депутат Госдумы фракции "ЕР".

- Липецк - наш, родной! В городе живёт небольшая семья - всего 520 тысяч человек. И мы вместе творим чудеса! - Михаил Гулевский был, как всегда, эмоционален.

Как обычно, не обошлось без подарков. Так, туляки подарили свои знаменитые пряники, владимирцы - картину маслом, ярославцы - изразец с изображением православного монастыря.







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#День города

Комментарии (3)

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Елена К

4 минуты назад
Как же надоел этот восторженный дурак из Тербунов!
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Букин

7 минут назад
А он по-прежнему молод и похож на ту деревушку,которая была основана 733 года назад.
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Липчанка

14 минут назад
Мы это ещё 40 лет назад в школе учили.
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