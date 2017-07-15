Происшествия

48 минут назад

Полицейские изъяли партию фальшивых денег

1 204
#фальшивомонетничество
Полицейские изъяли партию фальшивых денег

Подделками платили за товары и коммунальные услуги.

За прошедшие сутки в области полицейскими изъято из незаконного оборота пять денежных купюр различного номинала, имеющие признаки подделки.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, фальшивки были обнаружены при проведении инкассации в различных финансовых учреждениях. В ходе проведения проверки установлено, что купюры поступили в отделения банков из торговых точек, в одном случае поддельной банкнотой расплатились за коммунальные услуги. Все изъятые купюры направлены на исследование. Сейчас сотрудники полиции устанавливают каналы их поступления в регион.

По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Полиция в очередной раз обращает внимание граждан - если вы обнаружили  фальшивую купюру или  просто закралось такое подозрение, ни в коем случае не пытайтесь целенаправленно ею расплатиться, так как  в этом случае вы сознательно становитесь соучастником преступления, которое наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Обращаем внимание торговых работников, работников сферы услуг и других граждан! В случае обнаружения купюры, вызвавшей сомнение в подлинности:

- принять меры к незамедлительному вызову сотрудников полиции;

- постараться запомнить приметы лица, предъявившего её к оплате, одежду, номер автотранспортного средства, в каком направлении убыл;

- в случае наличия ЧОП принять меры к задержанию сбытчика;

- купюру обратно не возвращать.

1 204
#фальшивомонетничество

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

аббориген

30 минут назад
Мне её впарят , и я же буду в этом виноват . Ура России !
ответить

Еще в рубрике

Липчанка украла 100 000 рублей из кабинета поликлиники
#кража
1
Липчанка украла 100 000 рублей из кабинета поликлиники

34 минуты назад

Происшествия
В Липецке таксист-мигрант напал на пассажира
#грабеж
5
В Липецке таксист-мигрант напал на пассажира

сегодня, 08:47

Происшествия
В Липецкой области продолжаются поиски 3-летнего Артема Кузнецова
#пропавшие без вести #Артем Кузнецов
10
В Липецкой области продолжаются поиски 3-летнего Артема Кузнецова

сегодня, 08:23

Происшествия
В Кемеровской области заключенного исправительной колонии осудили за обман липчан
#мошенничество
В Кемеровской области заключенного исправительной колонии осудили за обман липчан

вчера, 23:24

Происшествия
На Левом берегу череда аварий
#авария #ДТП
12
На Левом берегу череда аварий

вчера, 21:24

Происшествия
Полицейские задержали 38-летнюю сутенершу
#проституция
39
Полицейские задержали 38-летнюю сутенершу

вчера, 16:52

Происшествия