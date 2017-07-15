Полицейские изъяли партию фальшивых денег

Подделками платили за товары и коммунальные услуги.

За прошедшие сутки в области полицейскими изъято из незаконного оборота пять денежных купюр различного номинала, имеющие признаки подделки.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, фальшивки были обнаружены при проведении инкассации в различных финансовых учреждениях. В ходе проведения проверки установлено, что купюры поступили в отделения банков из торговых точек, в одном случае поддельной банкнотой расплатились за коммунальные услуги. Все изъятые купюры направлены на исследование. Сейчас сотрудники полиции устанавливают каналы их поступления в регион.

По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Полиция в очередной раз обращает внимание граждан - если вы обнаружили фальшивую купюру или просто закралось такое подозрение, ни в коем случае не пытайтесь целенаправленно ею расплатиться, так как в этом случае вы сознательно становитесь соучастником преступления, которое наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Обращаем внимание торговых работников, работников сферы услуг и других граждан! В случае обнаружения купюры, вызвавшей сомнение в подлинности:

- принять меры к незамедлительному вызову сотрудников полиции;

- постараться запомнить приметы лица, предъявившего её к оплате, одежду, номер автотранспортного средства, в каком направлении убыл;

- в случае наличия ЧОП принять меры к задержанию сбытчика;

- купюру обратно не возвращать.