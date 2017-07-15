Происшествия
сегодня, 08:23
В Липецкой области продолжаются поиски 3-летнего Артема Кузнецова
Розыск мальчика ведется уже
В Тербунском районе Липецкой области продолжается поиск Артема Кузнецова, пропавшего 13 июля: несмотря на усилия полицейских, спасателей и волонтеров следов маленького мальчика пока не найдено.
Вчера к поисковой операции подключились военнослужащие: солдат-срочников привезли из Липецка. Кроме того растет число волонтеров - в Терубунский район съезжаются как липчане, так и неравнодушные к судьбе ребенка жители других городов.
Сегодня участники операции продолжат прочесывание местности и ее обследование с воздуха при помощи вертолетов и квадрокоптеров.
Напомним, что Артем Кузнецов, которому в августе исполнится три года, пропал 13 июля в час дня, когда отправился с отцом и 6-летней сестрой на покос. Отец ушел косить сено, а когда вернулся к месту, где оставил детей, сына не нашел.
Мужчина искал сына самостоятельно, а затем обратился за помощью к односельчанам. Те прочесали поле, но мальчика не нашли. После этого к поискам подключились полицейские, спасатели и волонтеры. Вчера в поисках Артема участвовали уже более 200 человек.
Вчера к поисковой операции подключились военнослужащие: солдат-срочников привезли из Липецка. Кроме того растет число волонтеров - в Терубунский район съезжаются как липчане, так и неравнодушные к судьбе ребенка жители других городов.
Сегодня участники операции продолжат прочесывание местности и ее обследование с воздуха при помощи вертолетов и квадрокоптеров.
Напомним, что Артем Кузнецов, которому в августе исполнится три года, пропал 13 июля в час дня, когда отправился с отцом и 6-летней сестрой на покос. Отец ушел косить сено, а когда вернулся к месту, где оставил детей, сына не нашел.
Мужчина искал сына самостоятельно, а затем обратился за помощью к односельчанам. Те прочесали поле, но мальчика не нашли. После этого к поискам подключились полицейские, спасатели и волонтеры. Вчера в поисках Артема участвовали уже более 200 человек.
Многодетные уроды!
как деревенские лишних детей скидывают?
ребенок мог быть оставлен в совершенно
Алексей
Гость
Алексей
отец вернулся - сына не нашёл
Да уж
мих
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