Происшествия

сегодня, 08:23

В Липецкой области продолжаются поиски 3-летнего Артема Кузнецова

10 1659
#пропавшие без вести #Артем Кузнецов
1
В Липецкой области продолжаются поиски 3-летнего Артема Кузнецова

Розыск мальчика ведется уже

В Тербунском районе Липецкой области продолжается поиск Артема Кузнецова, пропавшего 13 июля: несмотря на усилия полицейских, спасателей и волонтеров следов маленького мальчика пока не найдено.

Вчера к поисковой операции подключились военнослужащие: солдат-срочников привезли из Липецка. Кроме того растет число волонтеров - в Терубунский район съезжаются как липчане, так и неравнодушные к судьбе ребенка жители других городов.

Сегодня участники операции продолжат прочесывание местности и ее обследование с воздуха при помощи вертолетов и квадрокоптеров.

Напомним, что Артем Кузнецов, которому в августе исполнится три года, пропал 13 июля в час дня, когда отправился с отцом и 6-летней сестрой на покос. Отец ушел косить сено, а когда вернулся к месту, где оставил детей, сына не нашел.

Мужчина искал сына самостоятельно, а затем обратился за помощью к односельчанам. Те прочесали поле, но мальчика не нашли. После этого к поискам подключились полицейские, спасатели и волонтеры. Вчера в поисках Артема участвовали уже более 200 человек.


img-big-0
img-small-0
10 1659
#пропавшие без вести #Артем Кузнецов
1

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Многодетные уроды!

4 минуты назад
Наплодят и все по херу! Дети как сорняки растут. Выживет не виживет! Кончиты грязные.
ответить

как деревенские лишних детей скидывают?

6 минут назад
одни в погребную яму, другие - новорожденного в ведро с водой и хоронят в коробках от обуви. Здесь - или в лес (умереть от голода и страха) или в речушку, или ....
ответить

ребенок мог быть оставлен в совершенно

9 минут назад
другом месте. В лесу например, куда его папка закинул и поехал на своем мотороллере на луг траву косить. ребенка ищут там, где его нет!!!!!!!!! и только отец знает где он в самом деле
ответить

Алексей

29 минут назад
версия №1, в полне вероятно, но тогда бы и старшую сестру забрали. опять не сходится. она бы рассказала отцу и тот пошел бы мстить... если только они не придумали что была старшая сестра.
ответить

Гость

34 минуты назад
Алексей, про сестру сразу писали с первого дня.
ответить

Алексей

36 минут назад
вот не как не пойму... ребенку еще и 3х лет нету, как он мог уйти так далеко. Нашему весной 4 исполнилось за ним глаз до глаз, да и далеко не убегает от нас. да и показания путаются то один там сидел ( это уже полный бред) ... потом уже со старшей сестрой был.... а ночи то далеко не самые теплые. блин 3й день пошел... ужас! поскорее бы нашелся. да и надо органам опеки понаблюдать за семьей. что то уж много странных обстоятельств.
ответить

отец вернулся - сына не нашёл

39 минут назад
дочь на месте , но ни чего не видела и не слышала . Старшая сестра главный свидетель . От места где отец оставил двоих детей до места где косил какое расстояние , ребёнок 3-х лет за сколько его пройдёт ? вы чё там вертолётите , шоу устраиваете .
ответить

Да уж

46 минут назад
Одного уже волонтёры искали несколько дней и что в итоге??? И опять тербуны!!! Начальнику местной полиции надо сходить в церковь, одни пропади у него
ответить

мих

54 минуты назад
Бедный ребенок , не повезло ему родится у таких придурков которые не хрена за детьми не смотрят.
ответить

версия №1

57 минут назад
Цыгане украли
ответить

Еще в рубрике

Липчанка украла 100 000 рублей из кабинета поликлиники
#кража
1
Липчанка украла 100 000 рублей из кабинета поликлиники

33 минуты назад

Происшествия
Полицейские изъяли партию фальшивых денег
#фальшивомонетничество
1
Полицейские изъяли партию фальшивых денег

46 минут назад

Происшествия
В Липецке таксист-мигрант напал на пассажира
#грабеж
5
В Липецке таксист-мигрант напал на пассажира

сегодня, 08:47

Происшествия
В Кемеровской области заключенного исправительной колонии осудили за обман липчан
#мошенничество
В Кемеровской области заключенного исправительной колонии осудили за обман липчан

вчера, 23:24

Происшествия
На Левом берегу череда аварий
#авария #ДТП
12
На Левом берегу череда аварий

вчера, 21:24

Происшествия
Полицейские задержали 38-летнюю сутенершу
#проституция
39
Полицейские задержали 38-летнюю сутенершу

вчера, 16:52

Происшествия