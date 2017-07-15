В Кемеровской области заключенного исправительной колонии осудили за липчан

Мариинский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 35-летнего заключенного исправительной колонии строгого режима. Он обвинялся в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Фигурант был установлен сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области при содействии регионального управления ФСИН России в ходе работы по заявлениям четверых потерпевших. Жертвами телефонного мошенника стали жители Липецкой и Вологодской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 300 000 рублей.

В ходе следствия установлено, что своих жертв обвиняемый находил на популярном интернет-сайте бесплатных объявлений. Все потерпевшие продавали торговое оборудование. С помощью мобильного телефона, использование которого для заключенных исправительных учреждений запрещено, злоумышленник совершал мошенничества. Он связывался с авторами объявлений и сообщал, что хочет приобрести оборудование и готов внести предоплату на банковскую карту. Он убеждал потерпевших дойти до ближайшего банкомата, якобы для того, чтобы подтвердить входящий платеж. Как только они вводили продиктованную собеседником комбинацию цифр, злоумышленник получал доступ ко всем счетам потерпевших и посредством сервиса «мобильный банк» похищал деньги.

Следователем отдела МВД России по Мариинскому району собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о причастности мошенника к совершению преступлений. Фигурант вину признал полностью. Мариинский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает УМВД России по Кемеровской области.