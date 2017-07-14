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Липецкие летчики изобрели смертоносный тактический прием
Пилотажная группа «Соколы России» отработала сложнейшую программу — воздушный бой на малой высоте — в небе над Липецкой областью.
Раньше мощь новейшего истребителя демонстрировали только летчики-испытатели в одиночном пилотаже. Теперь российские пилоты оттачивают совместное маневрирование двух пар, поочередные атаки, схождение на встречных курсах. Скорость в условном бою меняется с 750 до 80 км/час.
Налет на новых истребителях у «Соколов России» пока небольшой — около 40 часов. Говорят, сложностей с освоением современного авиационного комплекса не было. Впечатлил и высокий интеллект самолета, который помогает летчикам чувствовать себя неуязвимыми в боевой ситуации. Даже базовые приемы воздушного боя — крюк, винт, ракушка, накидка, — по оценке липецких летчиков, на Су-35 становятся более эффективными благодаря максимальной угловой скорости, высокоточному дальнему прицелу и управляемому вектору тяги, который позволяет творить чудеса в режиме малых скоростей.
Используя высокую маневренность Су-35, липецкие асы уже придумали новый совершенно секретный тактический прием. Намекают, что он загонит противника в смертельную ловушку, не оставив шансов выиграть воздушную схватку.
Сложность программы, которую на следующей неделе на авиасалоне "Макс" представят «Соколы России», в ограниченном пространстве и опасно низкой высоте. Воздушная арена, где развернется бой на Су-35, всего три километра. Отважная четверка покажет высший пилотаж на высоте 200 метров.