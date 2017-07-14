В Липецке будут «месить» грязь машинами.

Завтра устроят гонку джипов.

15 июля в 11:00 у Октябрьского моста на мототрассе можно будет наблюдать гонку полноприводных машин.



Для участников соревнований подготовили трассу с препятствиями в один километр. Про гравию и чернозему нужно будет проехать ров, склон и градусный перепад.



Для участия в гонке уже зарегистрировались около 30 участников из Воронежа, Маршанска, Тамбова и со всей Липецкой области. В заездах будут гонять как на стандартных авто, так и на переделанных джипах.



А в 17.00 подведут итоги соревнований и вручат призы за первые места.