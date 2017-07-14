Общество

9 минут назад

В Липецке будут «месить» грязь машинами.

22
#автогонки
В Липецке будут «месить» грязь машинами.

Завтра устроят гонку джипов.

15 июля в 11:00 у Октябрьского моста на мототрассе можно будет наблюдать гонку полноприводных машин. 

Для участников соревнований подготовили трассу с препятствиями в один километр. Про гравию и чернозему нужно будет проехать ров, склон и градусный перепад.

Для участия в гонке уже зарегистрировались около 30 участников из Воронежа, Маршанска, Тамбова и со всей Липецкой области. В заездах будут гонять  как на стандартных авто, так и на переделанных джипах.

 А в 17.00 подведут итоги соревнований и вручат призы за первые места.
22
#автогонки

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