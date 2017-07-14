Общество
сегодня, 19:09
Липецкая вечЁрка: пропавший мальчик, горящая маршрутка и детское письмо Путину
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей в пятницу, 14 июля.
Максимальное внимание сегодня - к исчезновению еще одного ребенка в Тербунском районе. Пока в окрестностях деревни Михайловка Тербунского района проходят поиски пропавшего вчера Артема Кузнецова, сотрудники Следственного комитета допросили отца и мать трехлетнего ребенка.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет готовности Липецка в празднику. День города в Липецке начался с ЧП: на правой стороне Петровского моста обвалилась пешеходная дорожка. Провал обнаружил горожанин, который шёл через мост с площади Мира на площадь Петра Великого. Испугавшись дальнейшего обрушения пролета, он повернул обратно.
Живое обсуждение развернулось в пятницу по теме писем Путину. Просьбу о помощи разместили в Сети. Автор записи просит поддержки у Владимира Путина. Ситуация касается семьи с 12-тью детьми из района поселка Тракторостроителей Липецка.
Горячо и в комментариях к новости про загорание в маршрутке. Сегодня днем в Липецке на улице Вермишева у автобуса "ПАЗ" 321 маршрута загорелось колесо.
Между тем, больше всего липчанам понравилась фотогалерея с начала празднования Дня города. Кстати, вот полная карта Дня города в Липецке.
Максимальное внимание сегодня - к исчезновению еще одного ребенка в Тербунском районе. Пока в окрестностях деревни Михайловка Тербунского района проходят поиски пропавшего вчера Артема Кузнецова, сотрудники Следственного комитета допросили отца и мать трехлетнего ребенка.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение насчет готовности Липецка в празднику. День города в Липецке начался с ЧП: на правой стороне Петровского моста обвалилась пешеходная дорожка. Провал обнаружил горожанин, который шёл через мост с площади Мира на площадь Петра Великого. Испугавшись дальнейшего обрушения пролета, он повернул обратно.
Живое обсуждение развернулось в пятницу по теме писем Путину. Просьбу о помощи разместили в Сети. Автор записи просит поддержки у Владимира Путина. Ситуация касается семьи с 12-тью детьми из района поселка Тракторостроителей Липецка.
Горячо и в комментариях к новости про загорание в маршрутке. Сегодня днем в Липецке на улице Вермишева у автобуса "ПАЗ" 321 маршрута загорелось колесо.
Между тем, больше всего липчанам понравилась фотогалерея с начала празднования Дня города. Кстати, вот полная карта Дня города в Липецке.
Нина Коновалова