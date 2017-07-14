У ведущих личное подсобное хозяйство липчан закуплено продукции почти на миллиард рублей

Липецкая область за счет внутреннего производства имеет возможность обеспечения населения области и соседних регионов мясом, картофелем и овощами.

Как сообщает управление потребрынка области, по данным администраций муниципальных районов Липецкой области, по состоянию на 1 июля, в заготовительную деятельность вовлечены 81 тысяч личных подсобных хозяйств или 55,8% от их общего числа.



Заготовительный оборот за 1 полугодие 2017 года составил 1273,8 млн. руб. с темпом роста 120,2% к уровню соответствующего периода прошлого года. От граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, закуплено продукции на сумму 970,9 млн. руб. или на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Липецкая область за счет внутреннего производства имеет возможность обеспечения населения области и соседних регионов мясом, картофелем и овощами.



- По итогам работы субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих заготовительную деятельность на территории области в 1 полугодии 2017 году по показателю заготовительного оборота на 1 сельского жителя (в стоимостном выражении) первое место занял Чаплыгинский район (11666 руб.), далее 2 – 6 места занимают Данковский, Елецкий, Краснинский, Хлевенский, Добринский районы (5378 руб. – 3598 руб.), - отмечает пресс-служба управления потребрынка. - И замыкающими рейтинг по этому показателю стали Тербунский, Измаковский, Лев-Толстовский и Липецкий районы (15 – 18 места по рейтингу или 1 428 руб. – 1116,6руб. заготовленной сельхозпродукции на 1 сельского жителя). Как уже отмечалось, лидером заготовительного оборота (показатель – в рублях на 1 сельского жителя) стал Чаплыгинский район. Однако по темпу роста по отношению к предыдущему периоду без оговорочными лидерами стали Тербунский и Добровский районы с показателями 194,3% и 178,7% роста, тогда как у Чаплыгинского района темп роста составляет 114,4%.А вот о Краснинском, Добринском и Воловском районах не приходится говорить в положительном аспекте. В этих районах показатели роста заготовительного оборота ниже 110%, установленных постановлением администрации Липецкой области от 28.10.2013 № 485 «Об утверждении государственной программы Липецкой области “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области».