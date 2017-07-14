Экономика

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У ведущих личное подсобное хозяйство липчан закуплено продукции почти на миллиард рублей

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#сельское хозяйство
У ведущих личное подсобное хозяйство липчан закуплено продукции почти на миллиард рублей

Липецкая область за счет внутреннего производства имеет возможность обеспечения населения области и соседних регионов мясом, картофелем и овощами.

Как сообщает управление потребрынка области, по данным администраций муниципальных районов Липецкой области, по состоянию на 1 июля, в заготовительную деятельность вовлечены 81 тысяч личных подсобных хозяйств или 55,8% от их общего числа.

Заготовительный оборот за 1 полугодие 2017 года составил 1273,8 млн. руб. с темпом роста 120,2% к уровню соответствующего периода прошлого года. От граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, закуплено продукции на сумму 970,9 млн. руб. или на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Липецкая область за счет внутреннего производства имеет возможность обеспечения населения области и соседних регионов мясом, картофелем и овощами.

- По итогам работы субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих заготовительную деятельность на территории области в 1 полугодии 2017 году по показателю заготовительного оборота на 1 сельского жителя (в стоимостном выражении) первое место занял Чаплыгинский район (11666 руб.), далее 2 – 6 места занимают Данковский, Елецкий, Краснинский, Хлевенский, Добринский районы (5378 руб. – 3598 руб.), - отмечает пресс-служба управления потребрынка. - И замыкающими рейтинг по этому показателю стали Тербунский, Измаковский, Лев-Толстовский и Липецкий районы (15 – 18 места по рейтингу или 1 428 руб. – 1116,6руб. заготовленной сельхозпродукции на 1 сельского жителя). Как уже отмечалось, лидером заготовительного оборота (показатель – в рублях на 1 сельского жителя) стал Чаплыгинский район. Однако по темпу роста по отношению к предыдущему периоду без оговорочными лидерами стали Тербунский и Добровский районы с показателями 194,3% и 178,7% роста, тогда как у Чаплыгинского района темп роста составляет 114,4%.А вот о Краснинском, Добринском и Воловском районах не приходится говорить в положительном аспекте. В этих районах показатели роста заготовительного оборота ниже 110%, установленных постановлением администрации Липецкой области от 28.10.2013 № 485 «Об утверждении государственной программы Липецкой области “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области». 
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#сельское хозяйство

Комментарии (6)

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Пётр

7 минут назад
Да, пухнем от изобилия еды.
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коза ностра

11 минут назад
киреева надо уволить , и без выходного пособия ! Пусть выращивает помидоры , гы
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коза ностра

13 минут назад
урожай попал ...нех врать
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Аноним

27 минут назад
Есть продукция липецких подсобных хозяйств. Только, тербунская мафия её в Москве продаёт.
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И хде они все

42 минуты назад
Что то я не видел домашне выращенную продукцию на наших рынках. Только травка у бабушек и на ярд точно не тянет. Если б это было правдой, мы б не в пятерочки ходили ав кооперативные магазины или рынки, а их нет, поэтому куреев курит и гонит в стиле коммунистов и ее старопуковой гвардии
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Маринка

50 минут назад
а вы в курсе что это из паразитов и токсинов большинство наших болезней и недомоганий, это из-за них у нас мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и даже РАК и ОЖИРЕНИЕ. Масштабы заражения таковы, что эта зараза есть внутри практически каждого человека. Но этому скоро наступит конец, ведь теперь можно очистить и омолодить организм, вот почитайте как это сделать --- http://tok.pw/zarazheny
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