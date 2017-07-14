Полицейские задержали 38-летнюю сутенершу

Липчанка организовала два интим-салона

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержана 38-летняя липчанка, подозреваемая в организации занятия проституцией.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, установлено, что в квартирах по улице Доватора и проспекту 60 лет СССР областного центра, она организовала притоны по оказанию интимных услуг, которые предоставляли женщины в возрасте от 23 до 40 лет.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия с целью привлечения организатора занятия проституцией к уголовной ответственности.

Девушки, оказывающие интимные услуги, привлечены к административной ответственности.