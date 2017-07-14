Липецку гусиным пером и чернилами пишут признания в любви

В Нижнем парке работает «Курортная читальня».

В рамках фестиваль этнокультуры «Липецкое городище» открылась «Курортная читальня».

Как рассказала GOROD48 библиотекарь электронного читального зала Центральной городской библиотеке имени Есенина Елена Федерякина, в «Курортной читальне» представлены книги из редкого фонда Центральной городской библиотеке. Потрогать их — почитать или просто полистать страницы можно только в специальных белых перчатках!

А ещё липчанам в читальне предлагают написать импровизированную ретро-открытку.

- Представьте, что вы пишите письмо или открытку для своего друга, который никогда не был в Липецке, и вы должны ему буквально в нескольких строках описать наш город, рассказать, какие прекрасные люди здесь живут и какие здесь есть достопримечательности, - предлагают всем желающим.

Причём писать придётся гусиным пером и настоящими чернилами!

Самая редкая книга, которая есть в Центральной библиотеке, - 1860 года. А самый ценный экземпляр - Евангелие из Киево-Печерской Лавры. Но эти книги в парк вывозить побоялись. В «Курортной читальне» представлены книги конца 19 - начала 20 века.

Несмотря на то, что барышня к старинном платье в читальне сидит к книгам спиной, за их сохранностью наблюдают несколько сотрудников.