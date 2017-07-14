Культура

15 минут назад

Липецку гусиным пером и чернилами пишут признания в любви

50
#День города #Липецкое городище
Липецку гусиным пером и чернилами пишут признания в любви

В Нижнем парке работает «Курортная читальня».

В рамках фестиваль этнокультуры «Липецкое городище» открылась «Курортная читальня».

Как рассказала GOROD48 библиотекарь электронного читального зала Центральной городской библиотеке имени Есенина Елена Федерякина, в «Курортной читальне» представлены книги из редкого фонда Центральной городской библиотеке. Потрогать их — почитать или просто полистать страницы можно только в специальных белых перчатках!

А ещё липчанам в читальне предлагают написать импровизированную ретро-открытку.

- Представьте, что вы пишите письмо или открытку для своего друга, который никогда не был в Липецке, и вы должны ему буквально в нескольких строках описать наш город, рассказать, какие прекрасные люди здесь живут и какие здесь есть достопримечательности, - предлагают всем желающим.

Причём писать придётся гусиным пером и настоящими чернилами!

Самая редкая книга, которая есть в Центральной библиотеке, - 1860 года. А самый ценный экземпляр - Евангелие из Киево-Печерской Лавры. Но эти книги в парк вывозить побоялись. В «Курортной читальне» представлены книги конца 19 - начала 20 века.

Несмотря на то, что барышня к старинном платье в читальне сидит к книгам спиной, за их сохранностью наблюдают несколько сотрудников. 

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-big-7
img-big-8
img-big-9
img-big-10
img-big-11
img-big-12
img-big-13
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
img-small-7
img-small-8
img-small-9
img-small-10
img-small-11
img-small-12
img-small-13
50
#День города #Липецкое городище

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#День города #Липецкое городище
По Липецку гуляет городовой

1 минуту назад

Культура
В Липецке появился музей забытой музыки
В Липецке появился музей забытой музыки

27 минут назад

Культура
Липецк принимает более 350 гостей из разных регионов России
#День города #Липецкое городище #фестиваль
2
Липецк принимает более 350 гостей из разных регионов России

сегодня, 14:37

Культура
Парк миниатюр в День города будет бесплатным
#День города #парк миниатюр
4
Парк миниатюр в День города будет бесплатным

сегодня, 14:15

Культура
В Липецкой области пройдёт театрализованное шествие сельских поселений
#Красное #шествие
В Липецкой области пройдёт театрализованное шествие сельских поселений

сегодня, 13:50

Культура
«Земскую медицину» покажут на выставке
#музей #выставка
2
«Земскую медицину» покажут на выставке

сегодня, 13:06

Культура