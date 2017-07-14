В Липецке появился музей забытой музыки

Но только на время работы «Липецкого городища».

В Липецке сегодня открылся музей забытой музыки. Этот музей — под открытым небом, его организовал Сергей Плотников из Воронежа.

Музей забытой музыки работает при Городком дворце культуры Воронежа.

- В Липецке мы показываем древнерусские музыкальные инструменты, средневековые музыкальные инструменты и современные, - рассказал GOROD48 Сергей Плотников.- Здесь можно увидеть и услышать калюхи, кугиклы, просвирельки, жалейки, дудук, гусли лиравидные, гусли крыловидные, гудок, колёсную лиру, балалайку, которая была в 17-18 веке.

Все инструменты Сергей Плотников сделал сам.

- Всё началось с того, что жена подарила книжку с чертежами — она называлась «Музыкальные инструменты», автор — руководитель подольского ансамбля Василий Бычков, - признался Сергей Плотников. - Я решил, надо попробовать сделать по чертежам. Сделал — не играет! Пришлось музыкально образовываться! Играю на гуслях как на гитаре!

Напомним, что фестиваль этнокультуры «Липецкое городище» будет проходить на территории Нижнего парка в течение трех дней – 14, 15 и 16 июля. Гости смогут попасть сразу в три эпохи: «Славянское средневековье IX – XIII в.в.», «Липецк Петровский XVIII в.» и «Лето на Липецком курорте XIX в.». Чтобы воссоздать атмосферу прошлого, особенности быта, одежды, питания и промыслов разных эпох, в историческом центре города собрались реконструкторы и фольклорные коллективы из регионов России.